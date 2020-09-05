Молодой уголовник угнал машину из больницы — автомобиль сгорел на Бугринском мосту

Полиция задержала угонщика машины, которую ранее обнаружили сгоревшей на подъезде к Бугринскому мосту. Она была угнана из больницы в Кольцово, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.



Автомобиль Renault Duster загорелся ночью с 3 на 4 сентября на подъезде к Бугринскому мосту, около остановки общественного транспорта «Бугринская роща». Поздно вечером накануне в полицию поступило сообщение об угоне этого автомобиля из гаража Новосибирской районной больницы № 1 в поселке Кольцово.

