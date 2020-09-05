Молодой уголовник угнал машину из больницы — автомобиль сгорел на Бугринском мосту

Полиция задержала угонщика машины, которую ранее обнаружили сгоревшей на подъезде к Бугринскому мосту. Она была угнана из больницы в Кольцово, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Автомобиль Renault Duster загорелся ночью с 3 на
По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование. Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в полиции.
Три дня назад полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне двух дорогих машин в Заельцовском районе, — хозяева автомобилей узнали в нём потенциального покупателя.