5 сентября суббота
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКрыша упала на жильцов

Все новости

Все новости

Молодой уголовник угнал машину из больницы — автомобиль сгорел на Бугринском мосту

Угонщик задержан, но сама машина восстановлению не подлежит

936
7Обсудить

Поделиться

Машина сгорела на подъезде к Бугринскому мосту

Машина сгорела на подъезде к Бугринскому мосту

Полиция задержала угонщика машины, которую ранее обнаружили сгоревшей на подъезде к Бугринскому мосту. Она была угнана из больницы в Кольцово, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль Renault Duster загорелся ночью с 3 на 4 сентября на подъезде к Бугринскому мосту, около остановки общественного транспорта «Бугринская роща». Поздно вечером накануне в полицию поступило сообщение об угоне этого автомобиля из гаража Новосибирской районной больницы № 1 в поселке Кольцово.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 21-летний житель поселка Двуречье Новосибирского района. В полиции сообщили, что угонщик нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование. Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в полиции.

Три дня назад полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне двух дорогих машин в Заельцовском районе, — хозяева автомобилей узнали в нём потенциального покупателя.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Кольцовоугон авто
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!