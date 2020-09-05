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В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё пять человек

Количество новых заболевших ощутимо меньше, чем тех, кто был выписан из больниц

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За прошедшие сутки выздоровели 89 человек

За прошедшие сутки выздоровели 89 человек

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области, на утро 5 сентября в регионе было зарегистрировано 63 новых случая заражения COVID-19. Но количество выздоровевших — больше.

Всего вирус был выявлен у 11 670 человек, в том числе у 690 детей. 10 413 человек выписаны с выздоровлением, из них 89 за прошедшие сутки.

За минувшие сутки скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 62 и 66 лет и женщины, им было 67 лет, 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 376 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 859.

В больницы районов области госпитализированы 416 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 437 107 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 386 жителей области, 37 172 человека сняты с наблюдения.

Первая партия вакцины от коронавируса должна поступить в Новосибирск в начале ноября. Её смогут получить 5000 человек.

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