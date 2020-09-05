В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё пять человек

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области, на утро 5 сентября в регионе было зарегистрировано 63 новых случая заражения COVID-19 . Но количество выздоровевших — больше.



Всего вирус был выявлен у 11 670 человек, в том числе у 690 детей. 10 413 человек выписаны с выздоровлением, из них 89 за прошедшие сутки.

