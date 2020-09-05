В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё пять человек

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области, на утро
Всего вирус был выявлен у
За минувшие сутки скончались еще
В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ —
В больницы районов области госпитализированы 416 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано
Первая партия вакцины от коронавируса должна поступить в Новосибирск в начале ноября. Её смогут получить 5000 человек.