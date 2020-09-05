Грабитель ударил продавца фруктового ларька ножом и попал на видео

Главное управление МВД РФ по Новосибирской области распространило фото и видео мужчины, который ограбил продавца фруктов в Калининском районе.
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Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В случае, если ранение продавца будет признано тяжелым, грабителю грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Полиция просит всех, кто узнает грабителя, сообщить об этом по телефонам:
О том, где чаще всего в Новосибирске полицейские фиксируют ограбления, можно прочитать в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.