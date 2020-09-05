Грабитель ударил продавца фруктового ларька ножом и попал на видео

В случае, если ранение продавца будет признано тяжелым, грабителю грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Полиция просит всех, кто узнает грабителя, сообщить об этом по телефонам: 232-10-26 и +7 923 121-44-44 .



О том, где чаще всего в Новосибирске полицейские фиксируют ограбления, можно прочитать в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.