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Грабитель ударил продавца фруктового ларька ножом и попал на видео

Добычей преступника стали недорогой мобильный телефон и три тысячи рублей — теперь его ищет полиция

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Стоп-кадр с камеры наружного наблюдения&nbsp;

Стоп-кадр с камеры наружного наблюдения 

Главное управление МВД РФ по Новосибирской области распространило фото и видео мужчины, который ограбил продавца фруктов в Калининском районе.

Инцидент произошел ещё 3 сентября. Мужчина вошел в павильон по торговле фруктами и овощами на Дуси Ковальчук, 77а и ударил продавца ножом в грудь. После чего, забрав мобильный телефон и 3 тысячи рублей, скрылся в неизвестном направлении. Общую сумму ущерба полицейские оценили в 12 500 рублей.

С места преступления грабитель удалился бегством

Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В случае, если ранение продавца будет признано тяжелым, грабителю грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Полиция просит всех, кто узнает грабителя, сообщить об этом по телефонам: 232-10-26 и +7 923 121-44-44.

О том, где чаще всего в Новосибирске полицейские фиксируют ограбления, можно прочитать в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.

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ГУ МВД по Новосибирской областиграбеж
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