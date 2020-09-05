Составлен рейтинг богатейших детей-наследников: владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» снова попала в список Forbes

Лилия Ротенберг вновь попала в список самых богатых детей российских бизнесменов по версии Forbes. 42-летняя дочь Аркадия Ротенберга оказалась на пятом месте рейтинга с состоянием $500 млн. Ей принадлежат 33% акций в семейном бизнесе — компании-операторе торговых центров TPS Real Estate, который управляет шестью торговыми комплексами в России, в числе которых «Галерея Новосибирск». Также Forbes поставил Лилию Ротенберг на седьмую строчку списка самых богатых женщин России.
Первое место издание отдало 47-летнему сыну Аркадия Ротенберга Игорю, который является основным владельцем подрядчика «Газпрома» — компании «Газпром бурение». Помимо этого, Ротенбергу-младшему принадлежит 23,5% акций компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы c большегрузов. По оценке Forbes, его состояние на сегодняшний день составляет $950 млн.
Впервые дочь миллиардера Аркадия Ротенберга от первого брака Лилия вошла в рейтинг Forbes в 2018 году. Именно тогда она подключилась к семейному бизнесу — компании TPS Real Estate, которая владеет шестью торговыми комплексами в Москве, Киеве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске. По информации издания, в апреле 2018 года Игоря Ротенберга включили в санкционный список Минфина США, и его долю выкупила сестра Лилия.
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