Составлен рейтинг богатейших детей-наследников: владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» снова попала в список Forbes

Лилия Ротенберг вновь попала в список самых богатых детей российских бизнесменов по версии Forbes. 42-летняя дочь Аркадия Ротенберга оказалась на пятом месте рейтинга с состоянием $500 млн. Ей принадлежат 33% акций в семейном бизнесе — компании-операторе торговых центров TPS Real Estate, который управляет шестью торговыми комплексами в России, в числе которых «Галерея Новосибирск». Также Forbes поставил Лилию Ротенберг на седьмую строчку списка самых богатых женщин России.



Первое место издание отдало 47-летнему сыну Аркадия Ротенберга Игорю, который является основным владельцем подрядчика «Газпрома» — компании «Газпром бурение». Помимо этого, Ротенбергу-младшему принадлежит 23,5% акций компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы c большегрузов. По оценке Forbes, его состояние на сегодняшний день составляет $950 млн.