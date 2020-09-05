Новосибирский блогер постирал чёрные футболки 100 раз и выяснил, что с ними стало

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. Блогер с командой проверил рекламные заявления производителей средств для стирки. Мамикс постирал три чёрные футболки по сто раз, сымитировав год активного ношения одежды.
По словам Монахова, для эксперимента был взят дешёвый порошок стоимостью 45 рублей за килограмм, дорогой — 1 тысяча рублей за килограмм и «Ласка Магия чёрного» стоимостью 300 рублей за литр.
— Чтобы ускорить процесс, команда оставалась на ночь. В итоге на 100 часов стирки ушло 115 часов жизни, — рассказывает Максим Монахов.
Результат оценили под микроскопом. В итоге выяснилось, что все три средства негативно сказались на внешнем виде и состоянии футболок. Блогер сделал вывод, что лучше вообще не стирать вещи.
На момент публикации видео находилось в трендах Youtube на пятом месте. Ролик посмотрели больше 2 миллионов раз.
«Мне одному кажется, что Мамикс — это большой сборник ответов на вопросы, которыми задаешься в 3 часа ночи, когда не можешь заснуть», — спрашивает один из подписчиков в комментариях к ролику.
Видео: Youtube-канал Mamix
24-летний Максим Монахов родился в Рубцовске Алтайского края, около трёх лет назад переехал в Новосибирск. Здесь он вместе с командой продолжил снимать свои эксперименты, для которых построил ангар.
Предыдущим видео Youtube-экспериментатора стало смешение соды со 10 тысячами литрами кока-колы. Посмотрите, что из этого вышло.
Также Мамикс с командой строил свой аквапарк из дерева и скотча, а затем парни его протестировали.