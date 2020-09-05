Новосибирский блогер постирал чёрные футболки 100 раз и выяснил, что с ними стало

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. Блогер с командой проверил рекламные заявления производителей средств для стирки. Мамикс постирал три чёрные футболки по сто раз, сымитировав год активного ношения одежды.

По словам Монахова, для эксперимента был взят дешёвый порошок стоимостью 45 рублей за килограмм, дорогой — 1 тысяча рублей за килограмм и «Ласка Магия чёрного» стоимостью 300 рублей за литр.