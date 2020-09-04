«Нам сказали не паниковать, но сирену включили»: в НИИТО приехали пожарные — пациентов эвакуировали

К клинике НИИТО в Новосибирске приехали пожарные
Вечером в пятницу, 4 сентября, в Новосибирском НИИТО на вызов прибыли три пожарных машины.
— Нам сказали не паниковать, но сирену включили. В другом крыле всё задымлено, всех выводят. Лежачих на каталках увозят куда-то. Гарью воняет сильно, — рассказала пациентка НИИТО Наталья.
Видео сделано пациентами клиники НИИТО
— В клинике НИИТО на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки. Были эвакуированы 30 пациентов и 15 сотрудников, — пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
В НИИТО информацию подтвердили, добавив, что никто не пострадал и все пациенты уже вернулись в палаты.
— Действительно, на втором этаже случилось небольшое задымление из-за короткого замыкания электрощитка. Горения не было. Сейчас на месте работают пожарные, которые вместе со специалистами института принимают все необходимые меры безопасности. Подчеркнём, что пациенты не пострадали — сейчас они уже снова находятся в палатах, — сообщила пресс-секретарь НИИТО Мария Морсина.
В настоящий момент учреждение продолжило работу в штатном режиме.
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