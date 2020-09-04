«Нам сказали не паниковать, но сирену включили»: в НИИТО приехали пожарные — пациентов эвакуировали

— Действительно, на втором этаже случилось небольшое задымление из-за короткого замыкания электрощитка. Горения не было. Сейчас на месте работают пожарные, которые вместе со специалистами института принимают все необходимые меры безопасности. Подчеркнём, что пациенты не пострадали — сейчас они уже снова находятся в палатах, — сообщила пресс-секретарь НИИТО Мария Морсина.

В настоящий момент учреждение продолжило работу в штатном режиме.

3 сентября при пожаре в Родниках детей выбрасывали из окон, чтобы спасти. Позже врачи рассказали об их состоянии после инцидента.