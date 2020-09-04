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«Нам сказали не паниковать, но сирену включили»: в НИИТО приехали пожарные — пациентов эвакуировали

Из-за замыкания по второму этажу распространился дым

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К клинике НИИТО в Новосибирске приехали пожарные

Вечером в пятницу, 4 сентября, в Новосибирском НИИТО на вызов прибыли три пожарных машины.

— Нам сказали не паниковать, но сирену включили. В другом крыле всё задымлено, всех выводят. Лежачих на каталках увозят куда-то. Гарью воняет сильно, — рассказала пациентка НИИТО Наталья.

Видео сделано пациентами клиники НИИТО

— В клинике НИИТО на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки. Были эвакуированы 30 пациентов и 15 сотрудников, — пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

В НИИТО информацию подтвердили, добавив, что никто не пострадал и все пациенты уже вернулись в палаты.

— Действительно, на втором этаже случилось небольшое задымление из-за короткого замыкания электрощитка. Горения не было. Сейчас на месте работают пожарные, которые вместе со специалистами института принимают все необходимые меры безопасности. Подчеркнём, что пациенты не пострадали — сейчас они уже снова находятся в палатах, — сообщила пресс-секретарь НИИТО Мария Морсина.

В настоящий момент учреждение продолжило работу в штатном режиме.

3 сентября при пожаре в Родниках детей выбрасывали из окон, чтобы спасти. Позже врачи рассказали об их состоянии после инцидента.

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НИИТОпациентыэвакуация
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