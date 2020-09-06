Сады посещают только 75% детей с путёвками: теперь за пропуски придётся платить — разбираемся, в каком случае

В новосибирских детсадах ввели плату за прогулы
С 1 сентября вступили в силу изменения в постановлении мэрии Новосибирска о порядке установления и взимания платы с родителей за присмотр и уход за детьми, которые посещают муниципальные детские сады города. Теперь родители должны платить и за дни, которые ребенок пропустил по неуважительной причине.
— Проводя ежегодный анализ на протяжении прошлого учебного года, мы пришли к выводу, что детсады города посещает около 75% детей из тех, кто имеет места в них, — рассказала начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Новосибирска Елена Диринг. — Из этих 25% отсутствующих, это порядка
К уважительным причинам, по которым родители не будут оплачивать детский сад в дни отсутствия воспитанника, относятся болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение, отпуск родителей, летняя оздоровительная кампания, закрытие детского сада на карантин, текущий или капитальный ремонт. В остальных случаях родители обязаны оплачивать работу дошкольного учреждения.
Такое нововведение возмутило новосибирских родителей — ведь раньше можно было просто предупредить воспитателя по телефону и не вести ребенка в сад, а если пропусков больше пяти, то принести справку о болезни. Ситуацию осложняет и то, что из-за коронавируса многие родители решают не водить детей в сад, при этом ни под одну из формулировок эта причина не подходит.
— Мы все продолжаем жить в условиях ограничительных мероприятий. Естественно, сейчас родители принимают решение не водить детей в детский сад. Поэтому, самое главное, родители должны прийти, появиться все-таки в учреждении и написать заявление на имя руководителя о том, что они не будут посещать дошкольное учреждение в такой-то период в связи с тем, что коронавирусная эпидемия в стране продолжается, — поясняет Елена Диринг.
Родителей просят писать заявления, чтобы руководители были в курсе, что ребенок не посещает учреждение не просто так. Заявление можно написать и в других случаях. Например, если у родителей скользящий график и они решают не водить ребенка в садик в один из дней на неделе. Или если на следующий день родитель с ребенком идут к врачу — необходимо сообщить и написать заявление не менее чем за 12 часов до этого дня.
На сегодня в детские сады города ходят
Некоторые родители решают водить детей на неполный день, просто на занятия без питания, тогда они могут написать заявление и на их место может прийти другой ребенок из очереди. Елена Диринг отметила, что процедура доукомплектования началась с 1 сентября.
— У нас пошло много таких заявлений, когда либо отчисляются из детсада, идут в частный или сидят с ребенком дома, либо переходят на кратковременный режим, и это позволит нам другим желающим предоставить места в детских садах. За неделю по городу около 500 таких отказов уже точно есть, и столько ребятишек из очереди мы удовлетворим. Мы предложим всем детям с трех до семи, кто вовремя встал на очередь. Планируем, что эту потребность закроем, а детки с двух до трех еще останутся.
А недавно мы рассказывали, как помочь малышу адаптироваться в детском саду. Журналист НГС Екатерина Евстафьева поговорила с детским психологом-психоаналитиком и директором детского сада, которые рассказали о том, как помочь своему ребенку полюбить детский сад.