Сады посещают только 75% детей с путёвками: теперь за пропуски придётся платить — разбираемся, в каком случае

Родителей просят писать заявления, чтобы руководители были в курсе, что ребенок не посещает учреждение не просто так. Заявление можно написать и в других случаях. Например, если у родителей скользящий график и они решают не водить ребенка в садик в один из дней на неделе. Или если на следующий день родитель с ребенком идут к врачу — необходимо сообщить и написать заявление не менее чем за 12 часов до этого дня.

На сегодня в детские сады города ходят 45 000 детей из 90 000 получивших места. При этом никаких заявлений от родителей нет и места, по словам Елены Диринг, возможно, простаивают зря.

Некоторые родители решают водить детей на неполный день, просто на занятия без питания, тогда они могут написать заявление и на их место может прийти другой ребенок из очереди. Елена Диринг отметила, что процедура доукомплектования началась с 1 сентября.

— У нас пошло много таких заявлений, когда либо отчисляются из детсада, идут в частный или сидят с ребенком дома, либо переходят на кратковременный режим, и это позволит нам другим желающим предоставить места в детских садах. За неделю по городу около 500 таких отказов уже точно есть, и столько ребятишек из очереди мы удовлетворим. Мы предложим всем детям с трех до семи, кто вовремя встал на очередь. Планируем, что эту потребность закроем, а детки с двух до трех еще останутся.

