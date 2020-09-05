Владельцы комплекса из 40 баров определились с датой открытия

Всего в новосибирском Blablabar должно работать около сорока разных заведений, из которых еде будут посвящены только три точки. Компания Дениса Иванова откроет здесь ресторан итальянской (и в целом европейской) кухни, а также заведение с блюдами Юго-Восточной Азии. Еще одна точка будет торговать классикой «уличной еды» — для неё внутри построили бутафорский автофургон.



Все остальные заведения будут специализироваться на напитках и отличаться прежде всего стилистически («итальянский» бар, «американский», «британский», бар Las Vegas и т. д. ). Над одним из баров сделана большая железная клетка, в которой будут танцевать девушки go-go. Заведение своей сети «Руки вверх» откроет здесь известный музыкант Сергей Жуков.

