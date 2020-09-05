Владельцы комплекса из 40 баров определились с датой открытия

«Барный квартал» Blablabar должен принять первых посетителей уже во второй половине следующей недели. Открытие комплекса неоднократно переносилось.
— Официальное открытие Blablabar намечено на
Blablabar занимает весь второй этаж офисного комплекса «СитиЦентр». Это проект инвесторов из Казахстана, он представляет собой единое пространство с островами-барами и столиками между ними. Посетители смогут свободно перемещаться от бара к бару, танцевать, смотреть и слушать выступления музыкальных групп
Всего в новосибирском Blablabar должно работать около сорока разных заведений, из которых еде будут посвящены только три точки. Компания Дениса Иванова откроет здесь ресторан итальянской (и в целом европейской) кухни, а также заведение с блюдами Юго-Восточной Азии. Еще одна точка будет торговать классикой «уличной еды» — для неё внутри построили бутафорский автофургон.
Все остальные заведения будут специализироваться на напитках и отличаться прежде всего стилистически («итальянский» бар, «американский», «британский», бар Las Vegas
Корреспондент НГС побывал в комплексе в начале этой недели. Тогда здесь ещё шли работы. Все стойки баров уже были готовы, но где-то отсутствовали элементы оформления, почти нигде еще не было видно оборудования, в зале хватало строительного мусора.
Если Blablabar удастся открыться со всеми работающими заведениями (или хотя бы их большинством), это станет новосибирским рекордом. Ранее в городе, даже с учетом крупных ТРЦ, не приступали к работе больше 20 предприятий общепита за раз.
Blablabar — самый крупный, но не единственный проект такого рода. Сейчас в здании бывшего гаража за историческим домом на Красном