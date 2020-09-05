Есть ли шанс на возвращение теплой погоды? Противоречивый прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске

Первые числа сентября порадовали горожан очень тёплой погодой. Дневные температуры достигали +27...+28 градусов. Но за один день температура воздуха резко понизилась, и к утру, 4 сентября, похолодало до +8...+9 градусов. На эти выходные синоптики дали штормовое предупреждение о продолжительных заморозках на территории Новосибирской области. НГС изучил прогнозы на сентябрь и узнал, будет ли «бабье лето».
Прогноз погоды новосибирских синоптиков
Синоптики Новосибирского Гидрометцентра считают, что в город может вернуться тёплая погода, но жары уже не будет.
— Мы простились с летним теплом. Есть небольшой шанс на возвращение тепла 11, 12 и 13 сентября. Но пока сложно сказать, насколько это будет интенсивно. По крайней мере, нам кажется, если тепло и вернется, то не так интенсивно, как было в первых числах сентября. По области температура воздуха достигала +29 градусов. Вряд ли она снова вернется. Даже если и вернется тепло, оно будет умеренным. По нашему прогнозу, вторая половина сентября в основном прохладная. Боюсь, бабьего лета не будет, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По данным центра «Фобос», ощутимое потепление будет 13 и 14 сентября — дневная температура достигнет +20...+21 градуса.
Сервис «Яндекс.Погода» обещает, средняя температура будет +12...+13 градусов. В сентябре будет 19 дней с переменной облачностью, 6 ясных дней и 5 дней — с продолжительными осадками.
Финская метеорологическая компания Foreca заслужила репутацию одной из самых точных и достоверных служб. По прогнозам Foreca, самым тёплым днём месяца станет 13 сентября — воздух прогреется до +20 градусов. К концу второй декады температура воздуха составит +18 градусов.
Норвежский метеорологический институт составляет прогнозы погоды для всего мира — посмотреть их можно на портале Yr.no. Синоптики прогнозируют, что следующую неделю температура в городе будет не выше +13 градусов. В середине месяца будет незначительное потепление до +16 градусов.
На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, обильные осадки будут во второй декаде месяца.
Самый дождливый прогноз погоды даёт портал «Ну и погода», единственный солнечный день будет 13 сентября, температура воздуха прогреется до +18 градусов.
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