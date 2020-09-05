Есть ли шанс на возвращение теплой погоды? Противоречивый прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске

Первые числа сентября порадовали горожан очень тёплой погодой. Дневные температуры достигали +27...+28 градусов. Но за один день температура воздуха резко понизилась, и к утру, 4 сентября, похолодало до +8...+9 градусов. На эти выходные синоптики дали штормовое предупреждение о продолжительных заморозках на территории Новосибирской области. НГС изучил прогнозы на сентябрь и узнал, будет ли «бабье лето».



Прогноз погоды новосибирских синоптиков

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра считают, что в город может вернуться тёплая погода, но жары уже не будет.