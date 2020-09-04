«Скрывалась под водой секунд на 10»: стали известны подробности гибели новосибирской туристки на Алтае

Свидетельница смертельного заплыва по Катуни рассказала подробности инцидента, во время которого женщина из Новосибирска ушла под воду.



Сегодня, 4 сентября, ГУ МЧС по Горному Алтаю рассказало, что накануне сибирячка погибла в районе села Элекмонар Чемальского района. Она решила поплавать в реке и попросила снять её на видео, но не смогла справиться с водой.

По словам сотрудницы базы отдыха, которая находится рядом с местом происшествия, женщина пришла на берег рядом с базой днём вместе с племянницей. Позагорав, она решила искупаться в Катуни. Когда пострадавшая начала тонуть, родственница прибежала в отель и начала звать на помощь.