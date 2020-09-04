«Скрывалась под водой секунд на 10»: стали известны подробности гибели новосибирской туристки на Алтае

Свидетельница смертельного заплыва по Катуни рассказала подробности инцидента, во время которого женщина из Новосибирска ушла под воду.
Сегодня, 4 сентября, ГУ МЧС по Горному Алтаю рассказало, что накануне сибирячка погибла в районе села Элекмонар Чемальского района. Она решила поплавать в реке и попросила снять её на видео, но не смогла справиться с водой.
По словам сотрудницы базы отдыха, которая находится рядом с местом происшествия, женщина пришла на берег рядом с базой днём вместе с племянницей. Позагорав, она решила искупаться в Катуни. Когда пострадавшая начала тонуть, родственница прибежала в отель и начала звать на помощь.
— Как только я услышала, что меня зовут, сразу же выбежала и начала набирать номер МЧС. Помочь ей было невозможно, потому что она была посреди Катуни. В какие-то моменты она скрывалась под водой секунд на 10. Через несколько метров всплывала, было видно, что поднимала руки, пыталась как-то карабкаться. Потом, метров через 200–300 от того места, где она начала тонуть, я её уже не видела. Примерно с 30 августа они приходили сюда с другой стороны и загорали на камнях в одном и том же месте, — рассказала сотрудница базы отдыха Полина.
Девушка добавила, что рядом висят предупреждения о том, что плавать там запрещено.
— В Катуни вообще купаться нельзя. Там очень сильное течение, очень страшные воронки, пороги, это очень опасно, — объяснила Полина.
НГС запустил онлайн-трансляцию, в которой рассказывает, что известно о гибели женщины — рассказываем об этом здесь.