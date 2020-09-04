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Тема дняГибель туристки в Катуни

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«Скрывалась под водой секунд на 10»: стали известны подробности гибели новосибирской туристки на Алтае

Женщина пришла к реке вместе с племянницей

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Плавать в Катуни довольно опасно

Плавать в Катуни довольно опасно

Свидетельница смертельного заплыва по Катуни рассказала подробности инцидента, во время которого женщина из Новосибирска ушла под воду.

Сегодня, 4 сентября, ГУ МЧС по Горному Алтаю рассказало, что накануне сибирячка погибла в районе села Элекмонар Чемальского района. Она решила поплавать в реке и попросила снять её на видео, но не смогла справиться с водой.

По словам сотрудницы базы отдыха, которая находится рядом с местом происшествия, женщина пришла на берег рядом с базой днём вместе с племянницей. Позагорав, она решила искупаться в Катуни. Когда пострадавшая начала тонуть, родственница прибежала в отель и начала звать на помощь.

— Как только я услышала, что меня зовут, сразу же выбежала и начала набирать номер МЧС. Помочь ей было невозможно, потому что она была посреди Катуни. В какие-то моменты она скрывалась под водой секунд на 10. Через несколько метров всплывала, было видно, что поднимала руки, пыталась как-то карабкаться. Потом, метров через 200–300 от того места, где она начала тонуть, я её уже не видела. Примерно с 30 августа они приходили сюда с другой стороны и загорали на камнях в одном и том же месте, — рассказала сотрудница базы отдыха Полина.

Девушка добавила, что рядом висят предупреждения о том, что плавать там запрещено.

— В Катуни вообще купаться нельзя. Там очень сильное течение, очень страшные воронки, пороги, это очень опасно, — объяснила Полина.

НГС запустил онлайн-трансляцию, в которой рассказывает, что известно о гибели женщины — рассказываем об этом здесь.

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АлтайКатуньутонувшая
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