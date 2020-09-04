«Нужно было до 1 сентября проверять детей на ковид»: новосибирцы вступили в полемику о школьном карантине

— А мама чем думала, когда ребёнка (контактного!) отправляла в школу? — возмущается читательница под ником НесогласнаяЯ.



— В школе практически все дети с соплями и жутким кашлем. Некоторые первоклашки буквально закашливаются, родители демонстративно подтирают им сопли. Никакой социальной ответственности перед другими детьми. Зачем вести откровенно больного ребенка в школу? Наверняка и таблетку от температуры сунут и в школу отправят бесстыжие родители, — возмущается комментатор НГС под ником Ракель.

— О какой адекватности родителей можно говорить, если в поликлинику они приходят с детьми без масок, беременные ходят по магазинам тоже без масок. Так же и здесь, — такому поведению удивлен и комментатор под ником С левого берега.



— Что значит «дома болела мама»? Почему она не находилась в больнице, почему семья не была на карантине? Она неучтённо болела, это выяснилось только после того, как коронавирус нашли у сына в школе? — возмущается анонимный комментатор на сайте.



— Нужно было за неделю перед 1 сентября уже проверять детей на ковид или просто мерить температуру, и каждая мать и ребёнок, не беспокоясь водили детей бы в школу, профилактику и подготовку детей и родителей к школе нужно было делать. Куда смотрит комиссия при подготовке детей к школе? — задается вопросом читательница под ником Анна Новикова.