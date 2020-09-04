«Нужно было до 1 сентября проверять детей на ковид»: новосибирцы вступили в полемику о школьном карантине

Учебный год только начался, а целый класс одной из школ Новосибирска уже отправили на карантин и дистанционное обучение — подробности выяснил наш корреспондент. Под материалом собралось более 200 комментариев от обеспокоенных родителей. Впрочем, не все поддаются панике. Мы собрали для вас подборку самых интересных, противоречивых и говорящих комментариев.
Часть новосибирцев тут же обругала маму ребенка за то, что она такое допустила: мол, где это видано, чтобы ребенок так быстро заразился, ещё и заразу коронавирусную другим передал? Представляем вам несколько таких комментариев.
— А мама чем думала, когда ребёнка (контактного!) отправляла в школу? — возмущается читательница под ником НесогласнаяЯ.
— В школе практически все дети с соплями и жутким кашлем. Некоторые первоклашки буквально закашливаются, родители демонстративно подтирают им сопли. Никакой социальной ответственности перед другими детьми. Зачем вести откровенно больного ребенка в школу? Наверняка и таблетку от температуры сунут и в школу отправят бесстыжие родители, — возмущается комментатор НГС под ником Ракель.
— О какой адекватности родителей можно говорить, если в поликлинику они приходят с детьми без масок, беременные ходят по магазинам тоже без масок. Так же и здесь, — такому поведению удивлен и комментатор под ником С левого берега.
— Что значит «дома болела мама»? Почему она не находилась в больнице, почему семья не была на карантине? Она неучтённо болела, это выяснилось только после того, как коронавирус нашли у сына в школе? — возмущается анонимный комментатор на сайте.
— Нужно было за неделю перед 1 сентября уже проверять детей на ковид или просто мерить температуру, и каждая мать и ребёнок, не беспокоясь водили детей бы в школу, профилактику и подготовку детей и родителей к школе нужно было делать. Куда смотрит комиссия при подготовке детей к школе? — задается вопросом читательница под ником Анна Новикова.
Другие новосибирцы вступились не только за маму, но ещё и за школу. Некоторые думают, что обвинять родителей и учебные заведения в таких ситуациях вообще недопустимо.
— Столько возмущенных комментариев про болеющую маму! Да давайте заглянем в её карту, у неё там по-любому записано ОРВИ. ОРВИ — не страшно, можно гулять и отправлять детей в школу:) Давайте вопросы не к людям, а к нашей системе здравоохранения, намеренно занижающей статистику? — встает на сторону родительницы комментатор под ником Человек эпохи разложения.
— Думаю, что не нужно всех собак свешивать на маму ребенка. Конечно, ситуация не из приятных, но мама могла и сама ничего не знать. Засопливила маленько или подпростыла. Похолодание в регионе. При первом чихе, что берут анализы — это только в телевизоре так. Не думаю, что, зная диагноз, мама отправила ребенка в школу. Скорее, она сама ничего не знала. Давайте будем добрее друг к другу в такой ситуации. Человек не виноват, что он заболел, — такого же мнения придерживается и читатель под загадочным ником **1.
Часть комментаторов просто высказала свои размышления по теме.
— Этого и следовало ожидать: будем вырабатывать коллективный иммунитет, а там как получится, — не теряет оптимизма читатель под ником иккенхисацу.
— Очередная брехня. Мама болела дома, значит, тест на ковид ей никто не делал, поставили диагноз ОРВИ. Ведь всем известно, что тесты на ковид делают только больным, привезенным в стационар с пневмонией. Так с какого бодуна класс на карантин отправили? — не поверил в историю читатель под ником мухаха.
— Первого сентября в детском садике сидела медсестра и измеряла температуру. Детей с повышенной температурой отправляли обратно. На следующий день уже ничего не проверяли. Медсестра пообещала прийти в группу и сама померить температуру 2 раза в день. Вечером спрашиваем у ребенка, мерили? Нет! — рассказывает другую историю читатель под ником Якутский.
— Представляю, как рады одноклассники! Только пошли в школу и опять домой! — шутит над ситуацией читатель под ником дванадва.
А подвести итог можно комментарием пользователя под ником Мася:
— Молодцы. Значит, внимательно ребятишек наблюдают. Но, похоже, карантины этой осенью будут бесконечные. Лишь бы вспышек не было.
А какая обстановка в классе вашего ребенка? Какие меры безопасности соблюдают, а какие нет? Как проходит обучение у детей? Расскажите нам об этом в комментариях или напишите на наш редакционный номер в WhatsApp или Telegram: +7 923 157–00–00.
Как вы считаете, кто виноват в том, что целый класс отправился на дистант, только начав учиться?
Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, в каком порядке будут действовать школы, если у кого-то из учеников обнаружат ковид.