ФСБ задержала группировку, готовившую теракты на линейке 1 сентября

Федеральная служба безопасности РФ задержала
— Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.
Задержания прошли сразу в нескольких регионах страны. Конкретные города пресс-служба не уточняет. Все задержанные — граждане России. 11 из них были участниками закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей. По данным ФСБ, члены группы склоняли к участию в терактах других пользователей.
Обновлено в 12:20 мск: позже стало известно, что одним из задержанных оказался подросток из Минусинского района (Красноярский край). 15-летний юноша собирался взорвать школу. Теперь в отношении него заведено дело о приготовлении теракта, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.