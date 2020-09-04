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ФСБ задержала группировку, готовившую теракты на линейке 1 сентября

Силовики изъяли у них взрывчатку, ножи и ружья

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О планах задержанных силовики узнали из их дневников

О планах задержанных силовики узнали из их дневников

Федеральная служба безопасности РФ задержала 13 человек, которые планировали массовые убийства, одно из них — на школьной линейке 1 сентября. При обысках силовики изъяли готовые к применению взрывные устройства, снабженные поражающими элементами, охотничье, травматическое и холодное оружие.

— Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

У задержанных изъяли самодельную взрывчатку, ружья и ножи

Задержания прошли сразу в нескольких регионах страны. Конкретные города пресс-служба не уточняет. Все задержанные — граждане России. 11 из них были участниками закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей. По данным ФСБ, члены группы склоняли к участию в терактах других пользователей.

Обновлено в 12:20 мск: позже стало известно, что одним из задержанных оказался подросток из Минусинского района (Красноярский край). 15-летний юноша собирался взорвать школу. Теперь в отношении него заведено дело о приготовлении теракта, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.

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