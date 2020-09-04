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Не только врачи: полиции и Росгвардии станут доплачивать за борьбу с коронавирусом

Размер премии будет зависеть от должности сотрудника

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В правительстве заявили, что Росгвардия и полиция работают наравне с врачами

В правительстве заявили, что Росгвардия и полиция работают наравне с врачами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дополнительные выплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции получат сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Постановление было подготовлено по поручению президента.

— Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем, — сообщили в пресс-службе правительства.

Размер доплаты будет зависеть от должности сотрудника, премия составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода. В общей сложности на стимулирующие выплаты из резервного фонда правительства будет выделено более 5 миллиардов рублей. Согласно документу, больше всех получат Минобороны и ФСБ.

Так выглядит распределение средств по различным министерствам и ведомствам

Так выглядит распределение средств по различным министерствам и ведомствам

Ранее кабмин также выделил 22 миллиарда рублей на августовские выплаты медикам, работающим с коронавирусом.

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Михаил МишустинРосгвардияполициякоронавирускоронавирусные выплаты
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