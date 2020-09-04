Новосибирская туристка погибла во время заплыва на Алтае

Поиски результатов не дали — тело женщины до сих пор не нашли.

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Ранее туристка из Новосибирска пострадала при падении в районе Северо-Чуйского хребта на перевале Москвич — её эвакуировали на вертолёте.

6 мая 2019 года на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.



В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. В конце июня спасатели нашли тело последнего туриста.

