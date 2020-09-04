Новосибирская туристка погибла во время заплыва на Алтае

Днем 3 сентября в районе села Элекмонар Чемальского района на реке Катунь погибла жительница Новосибирска. Её тело ищут
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Горному Алтаю, 43-летняя женщина, отдыхала у своих знакомых.
— Умеющая хорошо плавать, уверенная в своих силах, решила совершить заплыв вдоль берега реки Катунь. 16-летнюю дочку своих знакомых, она попросила снять это на видео. Женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину. Девушка сразу бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям. Незамедлительно были организованы поисковые работы силами пожарных 5 ПСЧ села Чемал, местного населения, организаторы туристических сплавов предоставили катер. Задействовалось 17 человек, 2 единицы техники, 1 плавсредство, визуальный поиск осуществлялся с моста в посёлке Аскат. Была обследована береговая линия и акватория от села Элекмонар до села Узнезя, — сообщили в МЧС.
Поиски результатов не дали — тело женщины до сих пор не нашли.
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Ранее туристка из Новосибирска пострадала при падении в районе Северо-Чуйского хребта на перевале Москвич — её эвакуировали на вертолёте.
6 мая 2019 года на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.
В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. В конце июня спасатели нашли тело последнего туриста.