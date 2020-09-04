Организатора смертельной вечеринки в Академгородке отпустили под подписку о невыезде

Сегодня, 4 сентября Следственный комитет изменил меру пресечения Антона Шматова — одного из организаторов смертельной вечеринки в Академгородке, во время которой обрушилась крыша.

— Орган предварительного следствия своим постановлением отменил меру пресечения в виде домашнего ареста, — рассказала корреспонденту НГС адвокат Шматова Елена Добрицкая. — Пока какие-то прогнозы дальше делать рано.

Под домашним арестом Шматов находится с февраля, расследование уголовного дела следователи продлили до октября.