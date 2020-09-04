Организатора смертельной вечеринки в Академгородке отпустили под подписку о невыезде

Сегодня, 4 сентября Следственный комитет изменил меру пресечения Антона Шматова — одного из организаторов смертельной вечеринки в Академгородке, во время которой обрушилась крыша.
— Орган предварительного следствия своим постановлением отменил меру пресечения в виде домашнего ареста, — рассказала корреспонденту НГС адвокат Шматова Елена Добрицкая. — Пока какие-то прогнозы дальше делать рано.
Под домашним арестом Шматов находится с февраля, расследование уголовного дела следователи продлили до октября.
— Мы наконец-то добились своего, но мы на этом не остановимся, — рассказал Антон Шматов журналисту НГС. — Действия следователя не обоснованы и требуют пересмотра, а также прекращения уголовного дела в отношении меня.
Напомним: в ночь с 1 на 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша — там проходила гаражная вечеринка. Под завалами оказались несколько человек — один погиб, ещё четверых увезли в больницу. Двое до сих пор лечатся. Одного из организаторов вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.