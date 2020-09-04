Новосибирец нарисовал на гараже портрет Сергея Бодрова с винтовкой под надписью «Как прекрасен этот мир»

Сейчас, заметил Константин, он планирует раскрасить ещё один или два гаража. На своей странице в Facebook художник решил выяснить, чей портрет стоит нарисовать следующим. В предложениях, уточнил Ерёменко, фигурируют, например, Алексей Навальный и якутский шаман Александр Габышев.



— Предлагают совершенно разных героев. Но Навального, думаю, не буду делать, а то точно власть не выдержит. Скорее всего, следующим будет или портрет Высоцкого, или Цоя, — уточнил художник Ерёменко.