Новосибирец нарисовал на гараже портрет Сергея Бодрова с винтовкой под надписью «Как прекрасен этот мир»

Новосибирский художник Константин Ерёменко устроил арт-акцию в Барабинске. Художник разрисовал портретами писателя Василия Шукшина и актёра Сергей Бодрова два гаража — металлический и каменный.
— На каждый портрет уходило два дня: первый — почистить и приготовить стену гаража, а второй день — рисование. Единственное, что тормозило процесс, так это погода: дождь, ветер, солнце, которое светило прямо в глаза. Естественно, всё делалось с разрешения владельцев гаражей. Очень многие подходили и спрашивали, могу ли я что-то нарисовать у них на гаражах. Некоторые брали телефон, чтобы я потом нарисовал даже какую-то рекламу. Некоторые подходили и фотографировались со мной. Негативных отзывов не было вообще, все воспринимали это позитивно, — рассказал корреспонденту НГС Константин Ерёменко.
Портрет героя Бодрова Данилы Багрова из художественного фильма «Брат» художник изобразил на стене кирпичного гаража под размещённым там же известным в Барабинске лозунгом «Как прекрасен этот мир».
Сейчас, заметил Константин, он планирует раскрасить ещё один или два гаража. На своей странице в Facebook художник решил выяснить, чей портрет стоит нарисовать следующим. В предложениях, уточнил Ерёменко, фигурируют, например, Алексей Навальный и якутский шаман Александр Габышев.
— Предлагают совершенно разных героев. Но Навального, думаю, не буду делать, а то точно власть не выдержит. Скорее всего, следующим будет или портрет Высоцкого, или Цоя, — уточнил художник Ерёменко.
Первый арт-объект в Барабинском районе Константин Ерёменко сделал в 2015 году: разрисовал рыбацкий домик на берегу озера.
Новосибирский художник Константин Ерёменко известен любителям современного искусства достаточно давно. Его работы находятся как в частных коллекциях, так и регулярно выставляются на различных выставках. Например, на большой выставке иронического искусства, о которой НГС рассказал в конце ноября 2019 года.