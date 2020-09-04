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Новосибирец нарисовал на гараже портрет Сергея Бодрова с винтовкой под надписью «Как прекрасен этот мир»

Константин Ерёменко устроил арт-акцию в Барабинске

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Портрет героя Сергея Бодрова из художественного фильма «Брат» разместился под надписью «Как прекрасен этот мир»

Портрет героя Сергея Бодрова из художественного фильма «Брат» разместился под надписью «Как прекрасен этот мир»

Новосибирский художник Константин Ерёменко устроил арт-акцию в Барабинске. Художник разрисовал портретами писателя Василия Шукшина и актёра Сергей Бодрова два гаража — металлический и каменный.

— На каждый портрет уходило два дня: первый — почистить и приготовить стену гаража, а второй день — рисование. Единственное, что тормозило процесс, так это погода: дождь, ветер, солнце, которое светило прямо в глаза. Естественно, всё делалось с разрешения владельцев гаражей. Очень многие подходили и спрашивали, могу ли я что-то нарисовать у них на гаражах. Некоторые брали телефон, чтобы я потом нарисовал даже какую-то рекламу. Некоторые подходили и фотографировались со мной. Негативных отзывов не было вообще, все воспринимали это позитивно, — рассказал корреспонденту НГС Константин Ерёменко.

Портрет героя Бодрова Данилы Багрова из художественного фильма «Брат» художник изобразил на стене кирпичного гаража под размещённым там же известным в Барабинске лозунгом «Как прекрасен этот мир».

Портрет Василия Шукшина

Портрет Василия Шукшина

Сейчас, заметил Константин, он планирует раскрасить ещё один или два гаража. На своей странице в Facebook художник решил выяснить, чей портрет стоит нарисовать следующим. В предложениях, уточнил Ерёменко, фигурируют, например, Алексей Навальный и якутский шаман Александр Габышев.

— Предлагают совершенно разных героев. Но Навального, думаю, не буду делать, а то точно власть не выдержит. Скорее всего, следующим будет или портрет Высоцкого, или Цоя, — уточнил художник Ерёменко.

Первый арт-объект — рыбацкий домик на озере вблизи Барабинска — художник Ерёменко сделал ещё в 2015 году

Первый арт-объект — рыбацкий домик на озере вблизи Барабинска — художник Ерёменко сделал ещё в 2015 году

Первый арт-объект в Барабинском районе Константин Ерёменко сделал в 2015 году: разрисовал рыбацкий домик на берегу озера.

Новосибирский художник Константин Ерёменко известен любителям современного искусства достаточно давно. Его работы находятся как в частных коллекциях, так и регулярно выставляются на различных выставках. Например, на большой выставке иронического искусства, о которой НГС рассказал в конце ноября 2019 года.

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