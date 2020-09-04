Правительство запретит снижать прожиточный минимум

Кабмин планирует ввести запрет на снижение прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Ограничение будет действовать, если расчеты дадут новый прожиточный минимум меньше, чем в прошлом году. Обсуждается также изменение в методику этих расчетов: величину федерального прожиточного минимума хотят соотносить с региональной медианной зарплатой — средней суммой, больше которой зарабатывает ровно половина населения.

Размер общероссийского прожиточного минимума определяется раз в квартал, на сегодняшний день для трудоспособного населения он составляет 12 392 рубля . Такова же минимальная заработная плата. После поправок, внесенных в Конституцию в июле этого года, она гарантированно не должна быть ниже прожиточного минимума.