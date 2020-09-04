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Правительство запретит снижать прожиточный минимум

Если инициативу утвердят, он сможет только расти

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Прожиточный минимум используется для определения размеров пособий и социальных выплат

Прожиточный минимум используется для определения размеров пособий и социальных выплат

Кабмин планирует ввести запрет на снижение прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Ограничение будет действовать, если расчеты дадут новый прожиточный минимум меньше, чем в прошлом году. Обсуждается также изменение в методику этих расчетов: величину федерального прожиточного минимума хотят соотносить с региональной медианной зарплатой — средней суммой, больше которой зарабатывает ровно половина населения.

Размер общероссийского прожиточного минимума определяется раз в квартал, на сегодняшний день для трудоспособного населения он составляет 12 392 рубля. Такова же минимальная заработная плата. После поправок, внесенных в Конституцию в июле этого года, она гарантированно не должна быть ниже прожиточного минимума.

Также прожиточный минимум используется для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также определяет, кому государство должно помогать. Например, пособия на детей от 3 до 7 лет платят семьям, где средний доход на человека не выше прожиточного минимума, а само пособие составляет ровно его половину.

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прожиточный минимумвыплаты и пособия
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