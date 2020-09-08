Кем хотели стать новосибирские студенты 10 лет назад и сейчас — четыре любопытные картинки

В этом году приёмная кампания проходила полностью в дистанционном формате — абитуриенты подавали свои документы онлайн. 1 сентября студенты пришли в стены вузов и начали учиться в обычном режиме, при этом им необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски и избегать мест скопления людей. Мы решили посмотреть, на кого пошли учиться нынешние первокурсники и как их выбор отличается от студентов, которые пошли в университет десять лет назад.
На первом месте в рейтинге самых популярных направлений у абитуриентов НГТУ как 10 лет назад, так и сейчас остаётся профильное для вуза направление «информатика и вычислительная техника». За это время количество заявок на программу от абитуриентов выросло почти в два раза — в 2010 году по данному направлению хотели учиться около 1200 абитуриентов, а в этом — почти 2 тысячи.
На втором месте по популярности в 2010 году в техническом университете было направление «экономика», факультет бизнеса. Третье место в рейтинге самых востребованных программ в 2010 году заняло профильное направление вуза — «электроэнергетика». На 4-м месте по популярности десять лет назад была специальность «менеджмент». В 2020 году она переместилась на второе место. На программу подали заявление более тысячи абитуриентов.
Десять лет назад рейтинг самых востребованных направлений замыкала профильная для вуза программа с очень длинным названием — «комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». А в 2020 году пятерку лидеров замыкает уже другая — «прикладная математика и информатика».
Десять лет назад в Новосибирский педагогический университет шли изучать в первую очередь психологию. Также абитуриенты шли в вуз учиться на педагогов гуманитарных предметов: иностранный язык, филология и история. Замыкала рейтинг самых востребованных направлений в НГПУ «юриспруденция».
А что сейчас? На первом месте в рейтинге специальность «перевод и переводоведение». Также большинство абитуриентов в 2020 году подавало заявления на программы по преподаванию иностранных языков. В том числе выбирали программы, на которых предполагается изучение сразу двух языков, например, английского и немецкого языков или английского и французского языков. Современные абитуриенты также интересуются психологией, но за десять лет программа опустилась с первого места на третье.
Лидер рейтинга самых востребованных направлений в РАНХиГС за десять лет никак не изменился. Абитуриенты по-прежнему идут учиться в вуз в первую очередь на госслужащих.
Также десять лет назад вуз выбирали те, кто хотел изучать финансы и кредит, юриспруденцию и налоги. У нынешних абитуриентов немного изменились предпочтения. Так, на втором месте в рейтинге самых популярных направлений в этом году разместилась специальность «юриспруденция», далее идут «экономика», «менеджмент». Пятёрку самых популярных направлений в этом году в РАНХиГС занимает программа «правовое обеспечение национальной безопасности».
Большинство абитуриентов раньше поступало в Новосибирский государственный университет на физический факультет. У современных первокурсников изменились приоритеты — сейчас они выбирают математические науки и информатику. Также в НГУ много абитуриентов подали заявления на экономический факультет и юриспруденцию.
В августе в новосибирских вузах появились новые бюджетные места — мы узнали, на какие направления распределили места популярные учебные заведения.
А здесь мы собрали самые популярные вопросы, страхи и сомнения по поводу очной учёбы, о том, как будут соблюдать меры безопасности в учебных заведениях и будут ли они комфортными.