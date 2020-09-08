Кем хотели стать новосибирские студенты 10 лет назад и сейчас — четыре любопытные картинки

В этом году приёмная кампания проходила полностью в дистанционном формате — абитуриенты подавали свои документы онлайн. 1 сентября студенты пришли в стены вузов и начали учиться в обычном режиме, при этом им необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски и избегать мест скопления людей. Мы решили посмотреть, на кого пошли учиться нынешние первокурсники и как их выбор отличается от студентов, которые пошли в университет десять лет назад.

На первом месте в рейтинге самых популярных направлений у абитуриентов НГТУ как 10 лет назад, так и сейчас остаётся профильное для вуза направление «информатика и вычислительная техника». За это время количество заявок на программу от абитуриентов выросло почти в два раза — в 2010 году по данному направлению хотели учиться около 1200 абитуриентов, а в этом — почти 2 тысячи.