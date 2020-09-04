В новосибирской школе закрыли на карантин один из классов — шестиклассник заболел ковидом

В новосибирской школе № 13 на карантин закрыли шестой класс, потому что у одного из учеников обнаружили коронавирус.



Об этом НГС рассказал один из читателей. Информацию подтвердила директор школы Татьяна Устинова.

— Это действительно так. Класс закрыли со вчерашнего дня. 2 сентября пришло сообщение из Института гигиены и эпидемиологии о том, что ребёнок болен. Дома болела мама, 1 и 2 сентября он был в школе. На две недели дети выведены на карантин. Помимо этого, по рекомендации поликлиники, которая закреплена за школой, мы организовали вчера сдачу анализов всех детей, — объяснила директор.