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В новосибирской школе закрыли на карантин один из классов — шестиклассник заболел ковидом

Ребёнок ходил в школу два дня

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В ближайшие две недели дети будут заниматься дистанционно

В ближайшие две недели дети будут заниматься дистанционно

В новосибирской школе № 13 на карантин закрыли шестой класс, потому что у одного из учеников обнаружили коронавирус.

Об этом НГС рассказал один из читателей. Информацию подтвердила директор школы Татьяна Устинова.

— Это действительно так. Класс закрыли со вчерашнего дня. 2 сентября пришло сообщение из Института гигиены и эпидемиологии о том, что ребёнок болен. Дома болела мама, 1 и 2 сентября он был в школе. На две недели дети выведены на карантин. Помимо этого, по рекомендации поликлиники, которая закреплена за школой, мы организовали вчера сдачу анализов всех детей, — объяснила директор.

В классе, который ушёл на карантин, 26 детей, пока они будут заниматься дистанционно.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, в каком порядке будут действовать школы, если у кого-то из учеников обнаружат ковид.

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карантиншколакоронавирус
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