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Объявлено штормовое предупреждение: в Новосибирскую область идёт волна холода с заморозками

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни

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Синоптики дали штормовое предупреждение о заморозках по территории НСО

Синоптики дали штормовое предупреждение о заморозках по территории НСО

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в НСО

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни — в городе будет холодно, а по области возможны заморозки.

— Мы вчера простились с летним теплом. Чуть ли не до конца декады мы будем располагаться в области холодной воздушной массы — они приходят с севера Западной Сибири на фоне циклонической циркуляции, на фоне низкого атмосферного давления, развития восходящих вертикальных движений и формирования облачности. Эти дни будет погода с отдельными небольшими дождями — кое-где они могут быть умеренными, — отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Температурный фон предполагается пониженный. В Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха ночью будет около +6 градусов тепла. Дневные температуры — около +13... +15.

Синоптики дали штормовое предупреждение о заморозках по территории Новосибирской области до 9–10 числа. В городе синоптики заморозков не прогнозируют.

Мы разбили осенний Новосибирск на сотню кусочков — проверьте, как быстро вы соберёте его обратно.

И за одно посмотрите видео с высоты с впечатляющими загородными пейзажами — их снял новосибирский блогер. На видео попали бескрайние поля со скошенным сеном и реки на фоне пожелтевших деревьев.

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Новосибирскосеньпрогноз погоды
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