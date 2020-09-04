Объявлено штормовое предупреждение: в Новосибирскую область идёт волна холода с заморозками

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в НСО
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни — в городе будет холодно, а по области возможны заморозки.
— Мы вчера простились с летним теплом. Чуть ли не до конца декады мы будем располагаться в области холодной воздушной массы — они приходят с севера Западной Сибири на фоне циклонической циркуляции, на фоне низкого атмосферного давления, развития восходящих вертикальных движений и формирования облачности. Эти дни будет погода с отдельными небольшими дождями — кое-где они могут быть умеренными, — отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Температурный фон предполагается пониженный. В Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха ночью будет около +6 градусов тепла. Дневные температуры — около +13... +15.
Синоптики дали штормовое предупреждение о заморозках по территории Новосибирской области до 9–10 числа. В городе синоптики заморозков не прогнозируют.
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