Объявлено штормовое предупреждение: в Новосибирскую область идёт волна холода с заморозками

Температурный фон предполагается пониженный. В Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха ночью будет около +6 градусов тепла. Дневные температуры — около +13... +15.

Синоптики дали штормовое предупреждение о заморозках по территории Новосибирской области до 9–10 числа. В городе синоптики заморозков не прогнозируют.

Мы разбили осенний Новосибирск на сотню кусочков — проверьте, как быстро вы соберёте его обратно.

И за одно посмотрите видео с высоты с впечатляющими загородными пейзажами — их снял новосибирский блогер. На видео попали бескрайние поля со скошенным сеном и реки на фоне пожелтевших деревьев.