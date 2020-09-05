На входе в НГУ поставили скелет мамонта

В новом корпусе НГУ на главном входе установили экспонат центра «Эволюция Земли» — скелет мамонта времён Ледникового периода.

Как сообщила пресс-служба университета, экспонат был установлен в центральном холле в конце августа. До этого скелет мамонта находился в научно-образовательном центре «Эволюция Земли» — в одном из тематических выставочных залов НГУ.

— Скелет мамонта (приблизительный возраст — порядка 40 тысяч лет): кости собраны в бассейне реки Обь сотрудниками центра, они же провели все восстановительные работы, — рассказали в пресс-центре НГУ.