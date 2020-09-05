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На входе в НГУ поставили скелет мамонта

Сколько простоит мамонт в холле — пока не известно

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Скелету мамонта приблизительно 40 тысяч лет

Скелету мамонта приблизительно 40 тысяч лет

В новом корпусе НГУ на главном входе установили экспонат центра «Эволюция Земли» — скелет мамонта времён Ледникового периода.

Как сообщила пресс-служба университета, экспонат был установлен в центральном холле в конце августа. До этого скелет мамонта находился в научно-образовательном центре «Эволюция Земли» — в одном из тематических выставочных залов НГУ.

— Скелет мамонта (приблизительный возраст — порядка 40 тысяч лет): кости собраны в бассейне реки Обь сотрудниками центра, они же провели все восстановительные работы, — рассказали в пресс-центре НГУ.

Сколько простоит мамонт — пока обсуждается. До этого на месте гигантского экспоната стоял глобус, где были отмечены места работы выпускников вуза.

Как вам идея установить скелет мамонта на главном входе в университет?

    Кроме скелета мамонта в НГУ есть скелет доисторического животного с огромным рогом — его собрали из костей разных особей этого вымершего вида, обнаруженных геологами НГУ.

    Длина рога носорога — 90 см

    Длина рога носорога — 90 см

    Ранее в Новосибирск привозили мумию маленького мамонтёнка — его показали жителям в рамках выставки, посвященной жизни и природе полуострова Ямал. Посмотрите фотографии одномесячного мамонтёнка здесь.

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