На входе в НГУ поставили скелет мамонта

В новом корпусе НГУ на главном входе установили экспонат центра «Эволюция Земли» — скелет мамонта времён Ледникового периода.
Как сообщила пресс-служба университета, экспонат был установлен в центральном холле в конце августа. До этого скелет мамонта находился в научно-образовательном центре «Эволюция Земли» — в одном из тематических выставочных залов НГУ.
— Скелет мамонта (приблизительный возраст — порядка 40 тысяч лет): кости собраны в бассейне реки Обь сотрудниками центра, они же провели все восстановительные работы, — рассказали в пресс-центре НГУ.
Сколько простоит мамонт — пока обсуждается. До этого на месте гигантского экспоната стоял глобус, где были отмечены места работы выпускников вуза.
Как вам идея установить скелет мамонта на главном входе в университет?
Кроме скелета мамонта в НГУ есть скелет доисторического животного с огромным рогом — его собрали из костей разных особей этого вымершего вида, обнаруженных геологами НГУ.
Ранее в Новосибирск привозили мумию маленького мамонтёнка — его показали жителям в рамках выставки, посвященной жизни и природе полуострова Ямал. Посмотрите фотографии одномесячного мамонтёнка здесь.