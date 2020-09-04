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Новосибирская область ждёт первую партию вакцины от коронавируса — привезут 10 тысяч доз

Поставка ожидается в начале ноября

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Пока заявку на вакцину от ковида подали 4000 жителей региона

Пока заявку на вакцину от ковида подали 4000 жителей региона

Вакцину от коронавируса привезут в ноябре в Новосибирскую область

В начале ноября в Новосибирск поступит первая партия вакцины от коронавируса. Её смогут получить 5000 человек.

— Сегодня мы ожидаем поставку на территорию Новосибирской области около 10 000 доз. Проводится двукратно, это примерно на 5000 пациентов. Вопросы о том, что она будет платной для населения, даже не обсуждаются, — сказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Также замминистра добавил, что пока в регионе 4000 человек подали заявку на вакцину.

Ранее НГС рассказывал о том, кто первым сможет получить вакцину от коронавируса. В регионе таких 110 тысяч человек.

Также сегодня стало известно, когда в НСО начнётся прививочная кампания от гриппа.

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