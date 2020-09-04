Новосибирская область ждёт первую партию вакцины от коронавируса — привезут 10 тысяч доз

В начале ноября в Новосибирск поступит первая партия вакцины от коронавируса. Её смогут получить 5000 человек.



— Сегодня мы ожидаем поставку на территорию Новосибирской области около 10 000 доз. Проводится двукратно, это примерно на 5000 пациентов. Вопросы о том, что она будет платной для населения, даже не обсуждаются, — сказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Также замминистра добавил, что пока в регионе 4000 человек подали заявку на вакцину.