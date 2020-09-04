Новосибирская область ждёт первую партию вакцины от коронавируса — привезут 10 тысяч доз

Вакцину от коронавируса привезут в ноябре в Новосибирскую область
В начале ноября в Новосибирск поступит первая партия вакцины от коронавируса. Её смогут получить 5000 человек.
— Сегодня мы ожидаем поставку на территорию Новосибирской области около
Также замминистра добавил, что пока в регионе 4000 человек подали заявку на вакцину.
Ранее НГС рассказывал о том, кто первым сможет получить вакцину от коронавируса. В регионе таких 110 тысяч человек.
Также сегодня стало известно, когда в НСО начнётся прививочная кампания от гриппа.