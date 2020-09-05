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В новосибирской квартире две недели пролежала мёртвая женщина — сосед рассказал, почему полицию вызвали не сразу

Но после полицейских попасть в жилище, чтобы вымыть его и избавить подъезд от запаха, оказалось невозможно

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Сейчас квартира погибшей опечатана

Сейчас квартира погибшей опечатана

Несколько дней жителей многоэтажки на Менделеева, 20 беспокоил сильный запах — он доносился из квартиры на 10-м этаже. 2 сентября соседи не выдержали и вызвали полицию. В квартире обнаружили разложившийся труп.

Полицию вызвал сосед погибшей, когда запах из квартиры стал слышен даже через окно.

— Последнее время мы больше проживали на даче. Бывало, я с утра заходил за вещами и сразу уходил. Там от этих соседей постоянно был запах. Они вели нездоровый образ жизни, курили, грязно было. Постоянно был прокуренный, неприятный запах. Привыкли к тому, что от них неприятный запах есть, а тут запах поменялся. Я сначала думал, у них что-то пропало, какой-то мусор, не обращал внимания. Тем более что пришел на полчаса и убежал. А тут в начале прошлой недели приехали в квартиру, потому что в школу надо ребенка готовить, и стали жить постоянно. И этот запах стал сильнее к вечеру, тем более погода стояла очень хорошая, плюс 30. В подъезд стало не выйти. Позавчера запах стал настолько сильным, что мы вызвали полицию. Полиция приехала, у них дверь сломанная, к ним полгода назад кто-то из их друзей вломился, дверь сломали, замка не было. Полицейские заходят, там две собаки и труп, — рассказал журналисту НГС сосед умершей женщины.

Мужчина признался, что соседи сторонились погибшей. В квартире она жила вместе с сожителем, на вид им было 35–40 лет.

— Они выпивать любили: на работу идешь, смотришь, она еле идет, пьяная, на работу. И вечером пьяными их видели. Парень и женщина, детей нет, только собаку завели год–два назад. Той-терьер был. Мы стороной их старались обходить, гулянок-пьянок у них шибко не было, мы их избегали. Про сожителя не знаю. За всё время, что мы тут, он не приходил, собаки лаяли, — объяснил сосед.

Информацию подтвердили и в пресс-службе новосибирского МВД.

— 2 сентября в полицию поступило сообщение. Выехала следственно-оперативная группа, после чего была вскрыта дверь, и было обнаружено тело девушки, — прокомментировали в полиции. Там же добавили, что 3 сентября труп убрали из квартиры.

Как рассказала журналисту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, предположительно, труп пролежал в квартире около 2 недель, а погибшей было 42 года.

— Поступило сообщение, что трупный запах идет. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. В ходе вскрытия двери, поскольку она была закрыта изнутри, было обнаружено тело с гнилостными изменениями женщины 1977 года рождения. Предварительно, около 2 недель пролежала. Без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, СК проводит проверку, — сообщила Кулешова. В СК добавили, что женщина была хозяйкой квартиры.

Несмотря на то, что труп убрали, жители продолжают жаловаться на трупный смрад. По словам председательницы совета дома, у одной из жительниц началась аллергия на «трупный яд».

«Трупный яд» — устаревшее понятие, которым обозначают птомаины (от греческого ptoma, означающего мёртвое тело, труп). Это группа биогенных аминов, являющихся конечным продуктом распада белка и аминокислот. Образуются они при гниении мёртвых организмов.

Как рассказал сосед погибшей, управляющая компания помыла весь подъезд, но в саму квартиру попасть не имеет права.

— Вчера похолодало, запах стал меньше, но всё равно пахнет. На площадке у лифта сильный неприятный запах. Я боюсь, когда включат отопление, закроют все окна в подъезде и у них, чтобы не разморозить систему, и запах усилится. В УК сказали, что родственники нашлись, живут в Новосибирске даже, вчера должны были прийти, устроить марафет, но никто не приходил ничего делать. Мы обращались в УК, они помыли с усиленным хлором подъезд и открыли все окна, на этом всё, — рассказал мужчина корреспонденту НГС 4 сентября.

Дом обслуживает УК «Сибирская Инициатива»:

— Разумеется, если был труп, запах за один день не уберется. Всё, что могла управляющая компания сделать, сделала: там убрали с хлоркой, но в квартиру доступ запечатан, — прокомментировали журналисту НГС в УК.

В 2005 году в Новосибирске в одном из гаражей Новосибирска нашли труп китайца-нелегала. Он 2 года пролежал в холодильнике. Оказалось, мужчина покончил с собой, а его друг, тоже нелегальный эмигрант, побоялся идти в полицию. Он снял гараж в пойме реки Каменки, купил морозильную камеру и похоронил там своего соотечественника. Подробнее об этой истории читайте здесь.

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