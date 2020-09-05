В новосибирской квартире две недели пролежала мёртвая женщина — сосед рассказал, почему полицию вызвали не сразу

Несколько дней жителей многоэтажки на
Полицию вызвал сосед погибшей, когда запах из квартиры стал слышен даже через окно.
— Последнее время мы больше проживали на даче. Бывало, я с утра заходил за вещами и сразу уходил. Там от этих соседей постоянно был запах. Они вели нездоровый образ жизни, курили, грязно было. Постоянно был прокуренный, неприятный запах. Привыкли к тому, что от них неприятный запах есть, а тут запах поменялся. Я сначала думал, у них что-то пропало, какой-то мусор, не обращал внимания. Тем более что пришел на полчаса и убежал. А тут в начале прошлой недели приехали в квартиру, потому что в школу надо ребенка готовить, и стали жить постоянно. И этот запах стал сильнее к вечеру, тем более погода стояла очень хорошая,
Мужчина признался, что соседи сторонились погибшей. В квартире она жила вместе с сожителем, на вид им было
— Они выпивать любили: на работу идешь, смотришь, она еле идет, пьяная, на работу. И вечером пьяными их видели. Парень и женщина, детей нет, только собаку завели год–два назад. Той-терьер был. Мы стороной их старались обходить, гулянок-пьянок у них шибко не было, мы их избегали. Про сожителя не знаю. За всё время, что мы тут, он не приходил, собаки лаяли, — объяснил сосед.
Информацию подтвердили и в пресс-службе новосибирского МВД.
— 2 сентября в полицию поступило сообщение. Выехала следственно-оперативная группа, после чего была вскрыта дверь, и было обнаружено тело девушки, — прокомментировали в полиции. Там же добавили, что
Как рассказала журналисту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, предположительно, труп пролежал в квартире около
— Поступило сообщение, что трупный запах идет. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. В ходе вскрытия двери, поскольку она была закрыта изнутри, было обнаружено тело с гнилостными изменениями женщины
Несмотря на то, что труп убрали, жители продолжают жаловаться на трупный смрад. По словам председательницы совета дома, у одной из жительниц началась аллергия на «трупный яд».
«Трупный яд» — устаревшее понятие, которым обозначают птомаины (от греческого ptoma, означающего мёртвое тело, труп). Это группа биогенных аминов, являющихся конечным продуктом распада белка и аминокислот. Образуются они при гниении мёртвых организмов.
Как рассказал сосед погибшей, управляющая компания помыла весь подъезд, но в саму квартиру попасть не имеет права.
— Вчера похолодало, запах стал меньше, но всё равно пахнет. На площадке у лифта сильный неприятный запах. Я боюсь, когда включат отопление, закроют все окна в подъезде и у них, чтобы не разморозить систему, и запах усилится. В УК сказали, что родственники нашлись, живут в Новосибирске даже, вчера должны были прийти, устроить марафет, но никто не приходил ничего делать. Мы обращались в УК, они помыли с усиленным хлором подъезд и открыли все окна, на этом всё, — рассказал мужчина корреспонденту НГС
Дом обслуживает УК «Сибирская Инициатива»:
— Разумеется, если был труп, запах за один день не уберется. Всё, что могла управляющая компания сделать, сделала: там убрали с хлоркой, но в квартиру доступ запечатан, — прокомментировали журналисту НГС в УК.
В 2005 году в Новосибирске в одном из гаражей Новосибирска нашли труп китайца-нелегала. Он