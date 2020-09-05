В новосибирской квартире две недели пролежала мёртвая женщина — сосед рассказал, почему полицию вызвали не сразу

Несколько дней жителей многоэтажки на Менделеева, 20 беспокоил сильный запах — он доносился из квартиры на 10-м этаже. 2 сентября соседи не выдержали и вызвали полицию. В квартире обнаружили разложившийся труп.

Полицию вызвал сосед погибшей, когда запах из квартиры стал слышен даже через окно.