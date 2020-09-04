Минздрав НСО назвал дату начала прививочной кампании против гриппа

На следующей неделе в Новосибирской области начнётся прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить 1 млн 700 сибиряков.

— В прошлом году мы привили 1 млн 400 жителей Новосибирской области, в этом году планируем привить 1 млн 700 тысяч. Это не менее 60%. Кампания стартует примерно в те же сроки, что и в прошлом году, отличие — большее количество жителей, прививки осуществляются в условиях ковида, — сказал заместитель министра здравоохранения НСО Андрей Лиханов во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

