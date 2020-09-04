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Минздрав НСО назвал дату начала прививочной кампании против гриппа

Прививки можно будет поставить на следующей неделе

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Ставить прививки начнут с <nobr class="_">8 сентября</nobr>

Ставить прививки начнут с 8 сентября

На следующей неделе в Новосибирской области начнётся прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить 1 млн 700 сибиряков.

— В прошлом году мы привили 1 млн 400 жителей Новосибирской области, в этом году планируем привить 1 млн 700 тысяч. Это не менее 60%. Кампания стартует примерно в те же сроки, что и в прошлом году, отличие — большее количество жителей, прививки осуществляются в условиях ковида, — сказал заместитель министра здравоохранения НСО Андрей Лиханов во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Прививочная кампания начнётся 8 сентября. Вчера, 3 сентября, в регион прибыла первая партия вакцины, препараты для детских прививок поступят через несколько дней. Бюджетная вакцинация возможна трёхвалентными вакцинами.

Ранее НГС изучил документы ВОЗ и поговорил с врачами, чтобы выяснить, чего ждать от гриппа в этом году. Мы также выяснили, как штаммы гриппа будут сочетаться с коронавирусом.

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