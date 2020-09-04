Мужчина сорвался с карниза четвёртого этажа на улице Котовского

В Новосибирске на улице Котовского погиб мужчина, который упал с карниза четвертого этажа, — он сорвался вниз до приезда спасателей.
Инцидент случился накануне утром.
— По информации очевидцев, мужчина стоит на карнизе окна четвертого этажа. Проведена разведка, сбор информации. Мужчина 1950 года рождения упал вниз и погиб до приезда спасателей, — сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».
Тело погибшего передали сотрудникам полиции.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения трупа утром
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В конце июля на улице Заречной с