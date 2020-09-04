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Мужчина сорвался с карниза четвёртого этажа на улице Котовского

Следственный комитет сейчас проверяет обстоятельства гибели

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Мужчина разбился на улице Котовского

Мужчина разбился на улице Котовского

В Новосибирске на улице Котовского погиб мужчина, который упал с карниза четвертого этажа, — он сорвался вниз до приезда спасателей.

Инцидент случился накануне утром.

— По информации очевидцев, мужчина стоит на карнизе окна четвертого этажа. Проведена разведка, сбор информации. Мужчина 1950 года рождения упал вниз и погиб до приезда спасателей, — сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

Тело погибшего передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения трупа утром 3 сентября. В пресс-службе Следственного комитета по НСО сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, знаете, кем был погибший, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.

В конце июля на улице Заречной с 14-го этажа выпал 18-летний парень, его тело рано утром обнаружили прохожие.

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