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На берегу Оби продают коттедж с дворцовыми интерьерами — рассматриваем 10 фото из дома за 57 миллионов

Элитное здание расположено на территории Вторых Чкаловских дач

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Снаружи дом выглядит аккуратно и довольно просто, а внутри него — роскошные интерьеры и обилие позолоты

Снаружи дом выглядит аккуратно и довольно просто, а внутри него — роскошные интерьеры и обилие позолоты

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в классическом стиле, за дом площадью свыше 500 «квадратов» владельцы просят 57 миллионов 250 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте N1.RU 2 сентября.

Как следует из текста объявления, дом из клееного бруса расположен в престижном коттеджном поселке «Европейский», в 300 метрах от реки Оби. Всего в коттедже два этажа, девять комнат, а на участке расположена двухэтажная пристройка — в ней гараж на три машины, котельная, кладовая, постирочная, техническое помещение, сауна с зоной отдыха и спортивный зал. В самом доме есть три спальни, отдельная столовая, гардеробные и несколько санузлов.

Дом окружён сосновым бором

Дом окружён сосновым бором

Площадь участка, на котором расположен коттедж, — 15 соток

Площадь участка, на котором расположен коттедж, — 15 соток

Пристройка со спортивным залом, сауной и гаражом

Пристройка со спортивным залом, сауной и гаражом

— Дом полностью меблирован, выполнен высококачественный ремонт в классическом стиле, — говорится в тексте объявления.

В гостиной установлен камин

В гостиной установлен камин

Белоснежная столовая

Белоснежная столовая

Одна из роскошных спален

Одна из роскошных спален

Кабинет, который тоже выдержан в классическом стиле

Кабинет, который тоже выдержан в классическом стиле

И одна из ванных комнат (посмотрите на изящную ванну на ножках)

И одна из ванных комнат (посмотрите на изящную ванну на ножках)

В интерьере кухни уже не так много классических мотивов

В интерьере кухни уже не так много классических мотивов

А в спальне на втором этаже их уже нет совсем

А в спальне на втором этаже их уже нет совсем

На этой неделе мы рассказывали о дорогом особняке, как из фильма, — за коттедж из дерева и кирпича в стиле лофт просят 74 миллиона рублей.

В августе классическую резиденцию продавали недалеко от Кудряшовского бора, дом с резными лестницами и росписью на потолках оценили в 30 миллионов рублей.

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