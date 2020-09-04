На берегу Оби продают коттедж с дворцовыми интерьерами — рассматриваем 10 фото из дома за 57 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в классическом стиле, за дом площадью свыше 500 «квадратов» владельцы просят 57 миллионов 250 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте N1.RU 2 сентября.

Как следует из текста объявления, дом из клееного бруса расположен в престижном коттеджном поселке «Европейский», в 300 метрах от реки Оби. Всего в коттедже два этажа, девять комнат, а на участке расположена двухэтажная пристройка — в ней гараж на три машины, котельная, кладовая, постирочная, техническое помещение, сауна с зоной отдыха и спортивный зал. В самом доме есть три спальни, отдельная столовая, гардеробные и несколько санузлов.