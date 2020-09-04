Мать рассказала, как выкинула двух сыновей с балкона во время пожара — перед этим она падала в обморок

— Я не помню как всё было, только вспышками какими-то, — объяснила женщина. — Проснулась, рядом со мной ребёнок был. Я взяла его за руку и стала искать второго сына. Мы втроём стали прорываться до балкона, а там дальше не помню, я в обморок упала.

Любовь объяснила, что очнулась она уже на балконе, как туда дошла она не знает. Сразу же начала просить о помощи прохожих.

— Орала, чтобы хотя бы детей спасли, дети были главное, — вспоминает Любовь. — Люди начали помогать, расстелили покрывало, стали кричать, чтобы я выкидывала детей. Конечно, страшно детей с третьего этажа выкидывать. Но пришлось. Я не помню как я это сделала, я не понимаю, как у меня хватило смелости на это. Только кусками воспоминания идут, что я сначала одного, потом второго.

После этого спуститься вниз с третьего этажа с помощью простыни помогли самой матери детей. Любовь пояснила, что спасать её детей помогали какие-то мужчины, просто прохожие. Среди них был знакомый её подруги, который сам в момент пожара просто мимо проходил. Но как связаться с ним и поблагодарить она не знает — у женщины сгорели все вещи, в том числе симкарта и телефон.