Мать рассказала, как выкинула двух сыновей с балкона во время пожара — перед этим она падала в обморок

Вчера утром, 3 сентября, на улице Мясниковой на Родниках загорелась квартира в доме №8 на третьем этаже, в которой оказались двое маленьких мальчиков 3 и 4 лет, вместе со своей мамой. Чтобы спасти детей женщине пришлось сбрасывать своих детей с балкона вниз — под окнами дома растянули покрывало случайные прохожие. Корреспондент НГС поговорила с мамой мальчиков — она приехала в Новосибирк в отпуск, но уехать домой сейчас не может.
Трёхкомнатная квартира на улице Мясниковой загорелась 3 сентября, примерно в 7 утра. 25-летняя мама-одиночка Любовь в это время спала.
— Я не помню как всё было, только вспышками какими-то, — объяснила женщина. — Проснулась, рядом со мной ребёнок был. Я взяла его за руку и стала искать второго сына. Мы втроём стали прорываться до балкона, а там дальше не помню, я в обморок упала.
Любовь объяснила, что очнулась она уже на балконе, как туда дошла она не знает. Сразу же начала просить о помощи прохожих.
— Орала, чтобы хотя бы детей спасли, дети были главное, — вспоминает Любовь. — Люди начали помогать, расстелили покрывало, стали кричать, чтобы я выкидывала детей. Конечно, страшно детей с третьего этажа выкидывать. Но пришлось. Я не помню как я это сделала, я не понимаю, как у меня хватило смелости на это. Только кусками воспоминания идут, что я сначала одного, потом второго.
После этого спуститься вниз с третьего этажа с помощью простыни помогли самой матери детей. Любовь пояснила, что спасать её детей помогали какие-то мужчины, просто прохожие. Среди них был знакомый её подруги, который сам в момент пожара просто мимо проходил. Но как связаться с ним и поблагодарить она не знает — у женщины сгорели все вещи, в том числе симкарта и телефон.
— Окно там вылетело от взрыва, всё, что могло сгореть — сгорело, — пояснила мама детей. — Хорошо, что сами мы не пострадали, только дымом наглотались, но это не так страшно.
В Новосибирск Любовь приехала в отпуск, отдохнуть вместе с детьми. Но уехать домой на Колыму она пока не может.
— Я квартиру у знакомой снимала, потому что они на лето с семьёй уезжают на дачу, квартира всё равно пустует, — объяснила женщина. — И вот сейчас я уехать не смогу, пока всё не восстановится. Мне нужно помочь своей знакомой. Они на улице остались и мне неудобно перед ними. В такой ситуации не хочется их бросать, у них тоже двое маленьких детишек.
Сегодня врачи рассказали, что дети пробыли вчера в больнице до конца дня, а сама мать отказалась от госпитализации уже в больнице.
Фото и видео со спасением детей накануне появились в соцсетях. Корреспондент НГС ездила на место происшествия — по словам очевидцев, в квартире могла взорваться микроволновка. Сегодня в пресс-службе МЧС России по НСО журналисту НГС рассказали, что предположительная версия пожара — детская шалость с огнём.
— У ребёнка в руках была зажигалка когда всё произошло, — отметили в ведомстве.
Если вы знаете мужчин, которые помогали спастись детям, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 953 775 22 29. Можно анонимно.
Подобное происшествие случилось на прошлой неделе в Дзержинском районе. Тогда спасатели вынесли из горящей квартиры женщину — она была без сознания.