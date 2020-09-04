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Врачи рассказали о состоянии детей, которых выбрасывали из окна во время пожара на Родниках

Накануне их увезли на скорой с подозрением на отравление угарным газом

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Пострадавшую женщину увезли на скорой в больницу <nobr class="_">№ 34</nobr>

Пострадавшую женщину увезли на скорой в больницу № 34

Новосибирские врачи рассказали о состоянии детей, которых выбрасывали из окна горящей квартиры на Родниках.

— К нам обратились две женщины и двое детей. Одну женщину и двоих детей увезли в больницу. Никого в тяжёлом состоянии среди них не было, — рассказала главный врач больницы скорой помощи Ирина Большакова.

Женщину доставили в ГКБ № 34, а детей — в детскую больницу № 1. У них не было никаких переломов, несмотря на то что их выбрасывали из окна на простыню.

— Дети изначально поступили в удовлетворительном состоянии. Было проведено необходимое обследование, к концу дня они были выписаны домой, — рассказала НГС главный врач детской городской клинической больницы № 1 Татьяна Анохина.

В пресс-службе Министерства здравоохранения НСО рассказали, что женщину осмотрели в больнице и отпустили домой, она отказалась от госпитализации.

Вчера журналист НГС посетила место происшествия. Удалось выяснить, что пожар мог возникнуть из-за взорвавшейся микроволновки, а помощь пострадавшим оказали незнакомые люди. Также вчера вечером появилось видео со спасением детей из горящей квартиры.

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Родникипожарскорая
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