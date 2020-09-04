Врачи рассказали о состоянии детей, которых выбрасывали из окна во время пожара на Родниках

Новосибирские врачи рассказали о состоянии детей, которых выбрасывали из окна горящей квартиры на Родниках.
— К нам обратились две женщины и двое детей. Одну женщину и двоих детей увезли в больницу. Никого в тяжёлом состоянии среди них не было, — рассказала главный врач больницы скорой помощи Ирина Большакова.
Женщину доставили в ГКБ
— Дети изначально поступили в удовлетворительном состоянии. Было проведено необходимое обследование, к концу дня они были выписаны домой, — рассказала НГС главный врач детской городской клинической больницы
В пресс-службе Министерства здравоохранения НСО рассказали, что женщину осмотрели в больнице и отпустили домой, она отказалась от госпитализации.
Вчера журналист НГС посетила место происшествия. Удалось выяснить, что пожар мог возникнуть из-за взорвавшейся микроволновки, а помощь пострадавшим оказали незнакомые люди. Также вчера вечером появилось видео со спасением детей из горящей квартиры.