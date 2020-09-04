Врачи рассказали о состоянии детей, которых выбрасывали из окна во время пожара на Родниках

Новосибирские врачи рассказали о состоянии детей, которых выбрасывали из окна горящей квартиры на Родниках.

— К нам обратились две женщины и двое детей. Одну женщину и двоих детей увезли в больницу. Никого в тяжёлом состоянии среди них не было, — рассказала главный врач больницы скорой помощи Ирина Большакова.



Женщину доставили в ГКБ № 34 , а детей — в детскую больницу № 1 . У них не было никаких переломов, несмотря на то что их выбрасывали из окна на простыню.