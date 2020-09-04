Оперштаб отчитался о 4 новых смертях от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 56 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба, на утро 4 сентября в регионе зафиксировано 11 607 случаев заражения коронавирусом (+56 за минувшие сутки), в том числе 687 детей. 10 324 пациента выздоровели (+37 за сутки).



Скончались еще четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 года. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек, — говорится в сообщении.

