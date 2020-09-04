Оперштаб отчитался о 4 новых смертях от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 56 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб региона.
— По данным оперативного штаба, на утро 4 сентября в регионе зафиксировано
Скончались еще четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 года. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек, — говорится в сообщении.
В отделениях реанимации находятся 35 человек. На ИВЛ — 9 пациентов.
Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Вчера, 3 сентября, стало известно, что от ковида в регионе скончались 3 мужчины.
Также министр образования НСО рассказал о том, что ждёт новосибирских школьников при выявлении коронавируса. В таком случае на карантин могут закрыть целый класс.