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Оперштаб отчитался о 4 новых смертях от коронавируса в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 35 человек. На ИВЛ — 9 пациентов

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За сутки зафиксировали 56 новых случаев&nbsp;

За сутки зафиксировали 56 новых случаев 

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 56 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба, на утро 4 сентября в регионе зафиксировано 11 607 случаев заражения коронавирусом (+56 за минувшие сутки), в том числе 687 детей. 10 324 пациента выздоровели (+37 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 года. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 35 человек. На ИВЛ — 9 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Вчера, 3 сентября, стало известно, что от ковида в регионе скончались 3 мужчины.

Также министр образования НСО рассказал о том, что ждёт новосибирских школьников при выявлении коронавируса. В таком случае на карантин могут закрыть целый класс.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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