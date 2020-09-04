4 сентября пятница
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняВидео спасения детей

Все новости

Все новости

Наказали спустя 4 года: суд вынес приговор водителю фуры за смертельную аварию на Гусинобродском шоссе

В ДТП погибли двое взрослых и пострадал один ребёнок

3 839
40Обсудить

Поделиться

Водитель фуры утверждал, что в ДТП был виновен третий участник

Водитель фуры утверждал, что в ДТП был виновен третий участник

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю фуры Михаилу Фоменко за аварию, которая произошла четыре года назад на Гусинобродском шоссе.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначили четыре года лишения свободы и лишили прав на два года шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Как сообщили в суде, в июле 2016 года осуждённый за рулем грузового тягача Volvo VNL выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. В результате погибли водитель и пассажирка Subaru, ещё одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, в машине был шестилетний ребенок, у которого после аварии остались «стойкие и неизгладимые рубцы на лице».

Сам водитель тягача не пострадал. Позже мужчина заявил, что тяжелую аварию спровоцировал тонированный автомобиль «Лада» (ВАЗ-2114) черного цвета, выехавший прямо перед фурой на перекресток с дороги от кладбища в сторону Новосибирска. По словам водителя, он резко нажал педаль тормоза, отчего тягач занесло в левую сторону, на встречную полосу, где и произошло столкновение. Также сопутствующим фактором аварии, по версии подсудимого, стала мокрая дорога.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПавариясуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!