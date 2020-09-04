Наказали спустя 4 года: суд вынес приговор водителю фуры за смертельную аварию на Гусинобродском шоссе

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю фуры Михаилу Фоменко за аварию, которая произошла четыре года назад на Гусинобродском шоссе.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначили четыре года лишения свободы и лишили прав на два года шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Как сообщили в суде, в июле 2016 года осуждённый за рулем грузового тягача Volvo VNL выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. В результате погибли водитель и пассажирка Subaru, ещё одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, в машине был шестилетний ребенок, у которого после аварии остались «стойкие и неизгладимые рубцы на лице».