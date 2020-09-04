Новосибирцы создали Instagram злосчастному светофору, из-за которого каждое утро стоят в пробках на Военной

Утром 4 сентября новосибирцы застряли в пробке на Военной — водители уверены, что причиной ежедневных заторов на этом участке является светофор на пересечении Военной и Тополевой. Для светофора даже создали страницу в Instagram.

— С тех пор, как поставили светофор, а поставили его после зимы, может, чуть раньше, просто все стоят. Это ненормально. Причем для трафика с Тополевой выделили 40 секунд, то есть Тополевая выезжает 42 секунды, а трафик, который с Богаткова, а это очень большой трафик, больше, чем с Ипподромской, едет 24 секунды. <...> Теперь Тополевая пустая, а Военная вечно стоит. Писала сообщения в «Мой Новосибирск», но там отписки, что это тестовый режим, уже скоро год будет, — рассказала одна из водителей в пробке Елена.