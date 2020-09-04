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Новосибирцы создали Instagram злосчастному светофору, из-за которого каждое утро стоят в пробках на Военной

Сильные заторы начинаются уже к 7 утра

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Сегодня утром там тоже собралась пробка&nbsp;

Сегодня утром там тоже собралась пробка 

Утром 4 сентября новосибирцы застряли в пробке на Военной — водители уверены, что причиной ежедневных заторов на этом участке является светофор на пересечении Военной и Тополевой. Для светофора даже создали страницу в Instagram.

— С тех пор, как поставили светофор, а поставили его после зимы, может, чуть раньше, просто все стоят. Это ненормально. Причем для трафика с Тополевой выделили 40 секунд, то есть Тополевая выезжает 42 секунды, а трафик, который с Богаткова, а это очень большой трафик, больше, чем с Ипподромской, едет 24 секунды. <...> Теперь Тополевая пустая, а Военная вечно стоит. Писала сообщения в «Мой Новосибирск», но там отписки, что это тестовый режим, уже скоро год будет, — рассказала одна из водителей в пробке Елена.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, планируют ли менять режим работы светофора.

Подобные пробки собираются на Военной каждый день с раннего утра

Подобные пробки собираются на Военной каждый день с раннего утра

Для надоедливого светофора создали страницу в Instagram «Светофор Фёдор из Новосибирска». Там публикуют фото и видео пробок.

Зимой новый светофор возмутил жителей Северо-Чемского. Он появился на пересечении улиц Прокопьевской и Бронной в Кировском районе и вызвал волну возмущения автомобилистов и пешеходов. Почему — читайте здесь.

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