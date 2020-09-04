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Хоккей: «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» в первом матче сезона

Игра закончилась со счётом 0:1

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За всю игру «Сибирь» заработала три удаления, «Авангард» — четыре

За всю игру «Сибирь» заработала три удаления, «Авангард» — четыре

Вечером в четверг, 3 сентября, в Балашихе состоялся матч между новосибирским ХК «Сибирь» и омским «Авангардом». Это первый матч «Сибири» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020–2021 гг. Встреча закончилась со счётом 0:1 в пользу «Авангарда».

Матч начался в 23:30 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни одной команде не удалось забросить шайбу в ворота соперника. На 19-й минуте игроки «Сибири» создали несколько опасных моментов соперникам, однако так и не смогли забить.

В начале второго периода хоккеистам «Сибири» никак не удавалось закрепиться в зоне «Авангарда». На 30-й минуте сибиряки заработали себе первое удаление — нападающий Егор Миловзоров задержал соперника клюшкой. А через восемь минут за грубость удалили сибирского защитника Ярослава Хабарова.

В начале третьего периода игроки «Авангарда» создали несколько опасных моментов сибирякам, однако вратарь Антон Красоткин защитил ворота «Сибири». На 49-й минуте Ярослав Хабаров заработал своё второе удаление за подножку.

Первую шайбу в ворота сибиряков забили на 50-й минуте. На 55-й минуте команда «Сибири» взяла тайм-аут, но это не помогло. Таким образом, в первом матче сезона «Сибирь» проиграла.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что 11 членов ХК «Сибирь» из Новосибирска заразились коронавирусом после турнира в Магнитогорске.

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