Хоккей: «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» в первом матче сезона

В начале второго периода хоккеистам «Сибири» никак не удавалось закрепиться в зоне «Авангарда». На 30-й минуте сибиряки заработали себе первое удаление — нападающий Егор Миловзоров задержал соперника клюшкой. А через восемь минут за грубость удалили сибирского защитника Ярослава Хабарова.

В начале третьего периода игроки «Авангарда» создали несколько опасных моментов сибирякам, однако вратарь Антон Красоткин защитил ворота «Сибири». На 49-й минуте Ярослав Хабаров заработал своё второе удаление за подножку.

Первую шайбу в ворота сибиряков забили на 50-й минуте. На 55-й минуте команда «Сибири» взяла тайм-аут, но это не помогло. Таким образом, в первом матче сезона «Сибирь» проиграла.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что 11 членов ХК «Сибирь» из Новосибирска заразились коронавирусом после турнира в Магнитогорске.

