Появилось видео со спасением детей, которых сбросили с третьего этажа во время пожара в Новосибирске

Появилось видео спасения детей на утреннем пожаре по улице Мясниковой, 8 на Родниках.
Видеозаписью поделился подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видео заметно, как из окна задымлённой квартиры, расположенной на третьем этаже, женщина сбросывает двух малолетних детей. Под окном как минимум семь мужчин растянули покрывало, чтобы их поймать.
Видео: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Ранее стало известно, что женщину и двоих детей госпитализировали — они отравились продуктами горения.
Также жильцы дома, где произошёл пожар, и очевидцы рассказали, что происходило в этом здании утром перед инцидентом. Оказалось, что жильцы сгоревшей квартиры разрешили пожить в ней другим людям. Также соседи предполагают, что пожар произошёл после взрыва микроволновой печи.