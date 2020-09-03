Появилось видео со спасением детей, которых сбросили с третьего этажа во время пожара в Новосибирске

Ранее стало известно, что женщину и двоих детей госпитализировали — они отравились продуктами горения.



Также жильцы дома, где произошёл пожар, и очевидцы рассказали, что происходило в этом здании утром перед инцидентом. Оказалось, что жильцы сгоревшей квартиры разрешили пожить в ней другим людям. Также соседи предполагают, что пожар произошёл после взрыва микроволновой печи.