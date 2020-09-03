4 сентября пятница
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняВ дендропарке искали медведя

Все новости

Все новости

Появилось видео со спасением детей, которых сбросили с третьего этажа во время пожара в Новосибирске

На записи видно, как детей внизу ловят на растянутое покрывало

1 441
6Обсудить

Поделиться

Пожар произошёл около 07:20 утра

Пожар произошёл около 07:20 утра

Появилось видео спасения детей на утреннем пожаре по улице Мясниковой, 8 на Родниках.

Видеозаписью поделился подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видео заметно, как из окна задымлённой квартиры, расположенной на третьем этаже, женщина сбросывает двух малолетних детей. Под окном как минимум семь мужчин растянули покрывало, чтобы их поймать.

Видео: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ранее стало известно, что женщину и двоих детей госпитализировали — они отравились продуктами горения.

Также жильцы дома, где произошёл пожар, и очевидцы рассказали, что происходило в этом здании утром перед инцидентом. Оказалось, что жильцы сгоревшей квартиры разрешили пожить в ней другим людям. Также соседи предполагают, что пожар произошёл после взрыва микроволновой печи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Родникивидео пожарадетипожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!