12 фото с военного конкурса в Кольцово: были испытания и для полуобнажённых бойцов

В Новосибирске сегодня, 3 сентября, завершился пятый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки — 2020», в котором принимали участие военные из 8 стран. Впервые за всю историю проведения конкурса международных игр заключительный этап соревнований завершился армейским рукопашным боем по правилам олимпийской системы. В очередной раз победителем стала команда из России.

На пятом этапе международного конкурса соревнующиеся проходили препятствия и на воде, и на суше.

— Участники международных соревнований преодолевали водную преграду в составе групп, а механики-водители на боевых машинах пехоты, БМП-2, проходили препятствия как на воде, так и на суше. Этап международных соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова — АК-74, ручного пулемета Калашникова — РПК-74 и снайперской винтовки Драгунова — СВД. Каждый участник совершил по пять выстрелов по мишеням, расстояние до которых составляло 100 метров, — рассказали подробнее о заданиях в пресс-службе ЦВО.