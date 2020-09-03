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12 фото с военного конкурса в Кольцово: были испытания и для полуобнажённых бойцов

На полигоне «Кольцово» завершился пятый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

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Пятый этап конкурса назывался «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи»

Пятый этап конкурса назывался «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи»

В Новосибирске сегодня, 3 сентября, завершился пятый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки — 2020», в котором принимали участие военные из 8 стран. Впервые за всю историю проведения конкурса международных игр заключительный этап соревнований завершился армейским рукопашным боем по правилам олимпийской системы. В очередной раз победителем стала команда из России.

На пятом этапе международного конкурса соревнующиеся проходили препятствия и на воде, и на суше.

— Участники международных соревнований преодолевали водную преграду в составе групп, а механики-водители на боевых машинах пехоты, БМП-2, проходили препятствия как на воде, так и на суше. Этап международных соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова — АК-74, ручного пулемета Калашникова — РПК-74 и снайперской винтовки Драгунова — СВД. Каждый участник совершил по пять выстрелов по мишеням, расстояние до которых составляло 100 метров, — рассказали подробнее о заданиях в пресс-службе ЦВО.

Ещё перед началом рукопашных боёв была проведена жеребьевка, которая определила последовательность проведения первых поединков между разведчиками разных команд. Жеребьевку провели по двум установленным весовым категориям — до 70 кг и до 80 кг. Лучший результат на завершающем этапе армейских игр показали разведчики из России.

Сегодня в Кольцово съехались участники из <nobr class="_">8 стран: России,&nbsp;Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана,<br>Таджикистана, Лаоса и Конго<br><br></nobr>

Сегодня в Кольцово съехались участники из 8 стран: России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана,
Таджикистана, Лаоса и Конго

Участники преодолевали водную преграду в группах

Участники преодолевали водную преграду в группах

Также по воде проходили и водители-механики на БМП-2

Также по воде проходили и водители-механики на БМП-2

На суше участников ждал сложный марш-бросок, где им нужно было стрелять из оружия

На суше участников ждал сложный марш-бросок, где им нужно было стрелять из оружия

После преодоления препятствий разведчики выполняли скоростную стрельбу из нескольких видов оружия:&nbsp;АК-74, РПК-74 и СВД

После преодоления препятствий разведчики выполняли скоростную стрельбу из нескольких видов оружия: АК-74, РПК-74 и СВД

Каждый участник совершил по пять выстрелов в мишени с расстояния ста метров

Каждый участник совершил по пять выстрелов в мишени с расстояния ста метров

Участники должны были продемонстрировать свою выносливость, быстроту и силу

Участники должны были продемонстрировать свою выносливость, быстроту и силу

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» впервые в истории завершился рукопашным боем

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» впервые в истории завершился рукопашным боем

Участников поединка из разных команд определяли заранее во время жеребьёвки

Участников поединка из разных команд определяли заранее во время жеребьёвки

Лучший результат на завершающем этапе показали разведчики из России

Лучший результат на завершающем этапе показали разведчики из России

Уже 5 сентября на полигоне в Кольцово подведут итоги конкурса

Уже 5 сентября на полигоне в Кольцово подведут итоги конкурса

В субботу, 5 сентября, на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища будут подведены итоги Международного конкурса «Отличники войсковой разведки», а также пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.

В Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020», который продлился три дня. За это время жителям города показали более 100 единиц новейшей военной техники и самую современную экипировку военных. Кроме того, на аэродроме прошли показательные выступления военнослужащих. Наш фотокорреспондент побывал на форуме одним из первых. Посмотреть лучшие фотографии можно здесь.

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ЦВОвоенныеконкурс
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