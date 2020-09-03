В Ленинском районе водитель Mitsubishi наехал на 4-летнюю девочку — у ребенка травмы ног

Вечером в четверг, 3 сентября, в Ленинском районе Новосибирска водитель Mitsubishi наехал на ребёнка.

— В 18:45 водитель 1996 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer двигался со стороны улицы Курганской в сторону улицы 9-й Гвардейской дивизии, у дома на Курганской, 38/4, у киоска, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который с родителями на велосипеде ехал из детского садика. Девочка упала под колёса автомобиля. В результате происшествия ребенок четырёх лет доставлен с травмами ног в детскую клиническую больницу, — сообщили в новосибирской ГИБДД.