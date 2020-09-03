Появилось видео утреннего ДТП на Октябрьском мосту, где в машине зажало водителя

Появилось видео утреннего тройного ДТП на Октябрьском мосту, в котором столкнулись Toyota Camry, Toyota Sprinter и кроссовер. В аварии обошлось без пострадавших, однако есть материальный ущерб.
На кадрах короткого видеоролика заметно, что водитель седана Toyota Sprinter, резко маневрируя, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями.
Автор — новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что одного из водителей зажало в автомобиле. Также ранее говорилось, что авария спровоцировала пробку на Октябрьском мосту в обе стороны, однако на видеозаписи заметно, что на одной полосе затор к этому времени уже образовался.
Около семи часов утра в среду, 2 сентября, на Бердском шоссе произошло ДТП — грузовик врезался сзади в минивэн Renault Kangoo. Авария затруднила движение — автомобили встали в пробку протяженностью более 2,5 километра.