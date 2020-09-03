Появилось видео утреннего ДТП на Октябрьском мосту, где в машине зажало водителя

Появилось видео утреннего тройного ДТП на Октябрьском мосту, в котором столкнулись Toyota Camry, Toyota Sprinter и кроссовер. В аварии обошлось без пострадавших, однако есть материальный ущерб.

На кадрах короткого видеоролика заметно, что водитель седана Toyota Sprinter, резко маневрируя, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями.

