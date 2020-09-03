«Искренне раскаиваюсь, если это сделал я»: последнее слово Михаила Ефремова

— Резонансное дело, и этот резонанс обостряете все. Если я популярный, я и должен отвечать популярно, в два раза сильнее, чем обычный человек. Я вёл себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю. А вот к адвокатам у меня другое отношение. Все говорят, это цирк, шоу. Но давайте разберёмся, кто его устроил. Захаров умер утром 9-го числа, а днём его родственники с адвокатом Добровинским были на телеэфире.

Я не собирался отмазываться, я пошёл в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался — был бы прав. Записал видео — сказали, играет. Самое странное, что я не помню удара. Говорят, чтобы вспомнил, надо выпить столько же, но я всё это время не пью.

По поводу пленки, которую показала свидетель Набокина, — там нужна экспертиза.

Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я.

Ефремов также зачитал в суде стихотворение собственного сочинения. Оно посвящено погибшему Сергею Захарову:

