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«Искренне раскаиваюсь, если это сделал я»: последнее слово Михаила Ефремова

Приговор огласят 8 сентября

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Михаил Ефремов перед прениями заявил, что все-таки признает вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов перед прениями заявил, что все-таки признает вину в смертельном ДТП

Сегодня в суде закончились прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Если вы пропустили события сегодняшнего дня (а их было много), вот краткий пересказ произошедшего: судебное заседание началось с того, что Ефремов неожиданно признал вину. Далее по делу выступил государственный обвинитель. Он сказал, что вина Ефремова доказана — ДТП он совершил на глазах многих свидетелей. И попросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима (максимальная санкция по статье — 12 лет). Сам Михаил Ефремов выступил в суде с последним словом. Вот что он сказал:

СЮЖЕТ

ДТП с Михаилом Ефремовым

— Резонансное дело, и этот резонанс обостряете все. Если я популярный, я и должен отвечать популярно, в два раза сильнее, чем обычный человек. Я вёл себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю. А вот к адвокатам у меня другое отношение. Все говорят, это цирк, шоу. Но давайте разберёмся, кто его устроил. Захаров умер утром 9-го числа, а днём его родственники с адвокатом Добровинским были на телеэфире.

Я не собирался отмазываться, я пошёл в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался — был бы прав. Записал видео — сказали, играет. Самое странное, что я не помню удара. Говорят, чтобы вспомнил, надо выпить столько же, но я всё это время не пью.

По поводу пленки, которую показала свидетель Набокина, — там нужна экспертиза.

Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я.

Ефремов также зачитал в суде стихотворение собственного сочинения. Оно посвящено погибшему Сергею Захарову:

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский попросил суд проверить свидетелей защиты, которые указывали, что якобы не Михаил Ефремов сидел за рулем автомобиля в момент ДТП. Адвокат защиты Эмиль Пашаев назвал случившееся судьбой:

— Погиб человек? Это судьба человека! Ну какие 11 лет вы, гособвинитель, просите?! — цитирует защитника телеграм-канал Baza.

Он также попросил суд назначить актеру любое наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы у подсудимого была возможность видеть детей.

После того как высказались все участники процесса, суд назначил дату оглашения приговора — это произойдет 8 сентября.

Мы спросили у автоэкспертов о том, какое наказание суд может назначить по данному делу. Наши спикеры утверждают, что в данной ситуации признание вины вряд ли будет учтено как смягчающее обстоятельство. Подробности читайте по этой ссылке.

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ДТПМихаил ЕфремовДТП с Ефремовым
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