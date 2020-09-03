Под Новосибирском появится питомник для растений и деревьев — их будут использовать для озеленения города

Новосибирск получил большой участок для создания питомника растений. Об этом сообщил сегодня, 3 сентября, мэр Анатолий Локоть.



— Правительством Новосибирской области принято решение о передаче большого земельного участка в Новосибирском сельском районе, чтобы мы там развивали питомник для выращивания растений и озеленения территорий города, — отметил он.



Участок находится недалеко от поселка Мочище, его площадь пока неизвестна. В числе предстоящих работ — ограждение и выставление охраны этого участка.

