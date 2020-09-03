Под Новосибирском появится питомник для растений и деревьев — их будут использовать для озеленения города

Новосибирск получил большой участок для создания питомника растений. Об этом сообщил сегодня, 3 сентября, мэр Анатолий Локоть.
— Правительством Новосибирской области принято решение о передаче большого земельного участка в Новосибирском сельском районе, чтобы мы там развивали питомник для выращивания растений и озеленения территорий города, — отметил он.
Участок находится недалеко от поселка Мочище, его площадь пока неизвестна. В числе предстоящих работ — ограждение и выставление охраны этого участка.
В дальнейшем, по словам мэра, специалистам предстоит определить породы деревьев с учётом морозоустойчивости, которые будут выращиваться в питомнике.
— Точно будут хвойники, точно будут лиственные породы. Я пока не готов рассуждать на эти темы, чтобы не заводить вас за угол. У нас есть договорённость с ботаническим садом, а это, напомню, учреждение, входящее в состав сибирского отделения Российской академии наук. Есть определённые рекомендации, поскольку мы плотно сотрудничаем в этом плане. Позже объёмы определятся, пока же мы в начале пути этой деятельности, — добавил глава города.