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Под Новосибирском появится питомник для растений и деревьев — их будут использовать для озеленения города

Участок городу передало правительство Новосибирской области

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В питомнике планируется выращивать цветы и деревья, в том числе хвойные породы

В питомнике планируется выращивать цветы и деревья, в том числе хвойные породы

Новосибирск получил большой участок для создания питомника растений. Об этом сообщил сегодня, 3 сентября, мэр Анатолий Локоть.

— Правительством Новосибирской области принято решение о передаче большого земельного участка в Новосибирском сельском районе, чтобы мы там развивали питомник для выращивания растений и озеленения территорий города, — отметил он.

Участок находится недалеко от поселка Мочище, его площадь пока неизвестна. В числе предстоящих работ — ограждение и выставление охраны этого участка.

В дальнейшем, по словам мэра, специалистам предстоит определить породы деревьев с учётом морозоустойчивости, которые будут выращиваться в питомнике.

— Точно будут хвойники, точно будут лиственные породы. Я пока не готов рассуждать на эти темы, чтобы не заводить вас за угол. У нас есть договорённость с ботаническим садом, а это, напомню, учреждение, входящее в состав сибирского отделения Российской академии наук. Есть определённые рекомендации, поскольку мы плотно сотрудничаем в этом плане. Позже объёмы определятся, пока же мы в начале пути этой деятельности, — добавил глава города.

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благоустройствоозеленениепитомники
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