Заковали в наручники и посадили в автомобиль: в Новосибирске накрыли реабилитационный центр, где удерживали людей

При этом родственникам подопечных они запрещали связываться с ними, аргументируя, что это может негативно повлиять на курс реабилитации.

Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока их не освободили правоохранительные органы.



— Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела следователи СК установили, что одного из потерпевших в начале июля 2020 года против его воли, нанося удары по голове и конечностям, заковав в наручники, насильно посадили в автомобиль, после чего доставили в реабилитационный центр Фонда развития социальных программ «Национальный проект», где незаконно удерживали до момента освобождения правоохранителями, — сообщили в СК.

По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц).

Также следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».