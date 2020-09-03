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Заковали в наручники и посадили в автомобиль: в Новосибирске накрыли реабилитационный центр, где удерживали людей

Сейчас в деле центра 26 потерпевших — им запрещали общаться с близкими и выходить на улицу

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу&nbsp;

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу 

Новосибирские следователи пресекли деятельность реабилитационного центра, в котором, предположительно, принудительно удерживали людей.

Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, к ним обратился мужчина, который рассказал, что сотрудники реабилитационного центра Фонда развития социальных программ «Национальный проект» в Заельцовском районе насильно удерживают подопечных, издеваются над ними и применяют физическое насилие.

Следователи вместе с сотрудниками полиции провели обыск в месте, на которое указал мужчина, — там удерживали ещё 40 человек. Во время обыска сотрудники СК изъяли наручники, паспорта и другие документы удерживаемых.

— По данным следствия, в указанный реабилитационный центр за помощью обращались граждане, страдающие алко- и наркозависимостью. После того, как они попадали в центр, у них отбирались паспорта и ценные вещи. При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их передвижения. Двери в доме, в котором располагался реабилитационный центр, были металлические с замками, всегда закрытые. Окна домов были оборудованы металлическими конструкциями с цепями, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации. Кроме того, злоумышленники, используя то обстоятельство, что лица поступали в центр в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также применяя к ним физическую силу, принуждали вновь прибывших в реабилитационный центр лиц к подписанию документов, содержанием которых являлось якобы добровольное согласие на пребывание, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

При этом родственникам подопечных они запрещали связываться с ними, аргументируя, что это может негативно повлиять на курс реабилитации.

Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока их не освободили правоохранительные органы.

— Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела следователи СК установили, что одного из потерпевших в начале июля 2020 года против его воли, нанося удары по голове и конечностям, заковав в наручники, насильно посадили в автомобиль, после чего доставили в реабилитационный центр Фонда развития социальных программ «Национальный проект», где незаконно удерживали до момента освобождения правоохранителями, — сообщили в СК.

По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц).

Также следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра. Их заключили под стражу.

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Следственный комитет
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