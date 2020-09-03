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Как в дендропарке ищут медведя: рассказываем, что известно на данный момент. Онлайн-трансляция

Полицию вызвали в парк после заявления одного из посетителей

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Сейчас вход в дендропарк закрыт

Сейчас вход в дендропарк закрыт

Сегодня, 3 сентября, в новосибирский дендропарк приехала полиция на поиски медведя. Один из посетителей заявил, что видел на территории зверя.

Рассказываем в режиме онлайн, что известно о случившемся.

Маша Вьюн

— Приехали МАСС и спасатели. Охранники рассказывают – где-то в час мужчина увидел медведя, сразу сам позвонил в полицию.

Сейчас полицейские ходят по лесу, им помогают охотники с ружьями, ищут его. Сбежал из коттеджа, которые находятся возле Ельцовки, вроде, с другой стороны парка, — передает журналист НГС Алена Истомина.

Маша Вьюн

На месте дежурят спасатели МАСС&nbsp;

На месте дежурят спасатели МАСС 

В самом дендропарке сейчас пусто&nbsp;

В самом дендропарке сейчас пусто 

На месте работает наш корреспондент Алена Истомина&nbsp;

На месте работает наш корреспондент Алена Истомина 

Маша Вьюн

— Это не из зоопарка, наши все на месте. Сотрудники зоопарка помогают сотрудникам правоохранительных органов, патрулируют территорию, чтобы не было возможности ему перейти в зоопарк, — рассказал журналисту НГС директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Андрей Шило предположил, что медведя могли держать в частных домах или он сбежал из цирка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о вызове в дендропарк.

— В полицию поступило сообщение от пенсионера о том, что в лесном массиве на территории Заельцовского района Новосибирска он видел животное, похожее на медведя. Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место. Также на месте присутствуют представители лесного хозяйства. В настоящее время информация проверяется, сообщение зарегистрировано в установленном порядке. На данный момент информацию о нахождении животного подтвердить не представляется возможным, — сообщили в пресс-службе ведомства

Сначала информация поступила в местное лестничество.

— Не пускают никого. Пенсионер пришел, гулял скандинавской ходьбой, в 50 метрах увидел медведя, пришел к нам в лесничество, сказал. Полиция приехала, — сообщили журналисту НГС в отделе лесных отношений по Новосибирскому лесничеству, который находится рядом с дендропарком.

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