Как в дендропарке ищут медведя: рассказываем, что известно на данный момент. Онлайн-трансляция

— Приехали МАСС и спасатели. Охранники рассказывают – где-то в час мужчина увидел медведя, сразу сам позвонил в полицию.
Сейчас полицейские ходят по лесу, им помогают охотники с ружьями, ищут его. Сбежал из коттеджа, которые находятся возле Ельцовки, вроде, с другой стороны парка, — передает журналист НГС Алена Истомина.
— Это не из зоопарка, наши все на месте. Сотрудники зоопарка помогают сотрудникам правоохранительных органов, патрулируют территорию, чтобы не было возможности ему перейти в зоопарк, — рассказал журналисту НГС директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.
Андрей Шило предположил, что медведя могли держать в частных домах или он сбежал из цирка.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о вызове в дендропарк.
— В полицию поступило сообщение от пенсионера о том, что в лесном массиве на территории Заельцовского района Новосибирска он видел животное, похожее на медведя. Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место. Также на месте присутствуют представители лесного хозяйства. В настоящее время информация проверяется, сообщение зарегистрировано в установленном порядке. На данный момент информацию о нахождении животного подтвердить не представляется возможным, — сообщили в пресс-службе ведомства
Сначала информация поступила в местное лестничество.
— Не пускают никого. Пенсионер пришел, гулял скандинавской ходьбой, в 50 метрах увидел медведя, пришел к нам в лесничество, сказал. Полиция приехала, — сообщили журналисту НГС в отделе лесных отношений по Новосибирскому лесничеству, который находится рядом с дендропарком.