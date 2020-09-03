До пожара услышали металлический стук: что происходило в горящем доме, где детей выкидывали с третьего этажа

В Новосибирске жильцы дома на улице Мясниковой, 8 и очевидцы рассказали, что происходило в здании, где произошёл пожар сегодня утром. Во время происшествия из окна квартиры на третьем этаже выбросили двоих детей, которых прохожие поймали с помощью простыни. Оказалось, что жильцы сгоревшей квартиры разрешили пожить в квартире другим людям. Также соседи предполагают, что пожар произошёл после взрыва микроволновой печи.
«Кричала, чтобы спасли детей»
Пожар одной из первых заметила прохожая.
— Утром шла на работу и увидела пожар. Сразу позвонила в 112 и вызвала МЧС. Слышала крики девушки, она плакала и кричала, чтобы только спасли детей. На крики прибежали мужчины даже из соседнего дома. Видела, что натянули плед и пытались помочь спасти детей. Другие мужчины открывали дверь в подъезд, чтобы попасть внутрь. К сожалению, торопилась на работу и дождаться пожарных и скорой не смогла. Но и то, что я увидела, меня очень задело. Мне очень жалко было, что я никак не смогла помочь, кроме как позвонить в 112, — рассказала НГС очевидица событий Анастасия.
После в МЧС рассказали, что на пожаре спасали не только детей, но и взрослых.
— Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о нем. Соседи растянули простыни, чтобы помочь людям из горящей квартиры эвакуироваться через окно — так были спасены двое детей трёх и четырёх лет. Кроме того, соседи, живущие на четвертом этаже, при помощи верёвки эвакуировали еще четырёх взрослых из горящей квартиры, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Фотографии со спасения детей попали сегодня в соцсети.
До пожара в доме слышали металлический стук
По словам соседки с пятого этажа, в квартире, где произошёл пожар, живёт семья из нескольких человек. Они заселились около 5–6 лет назад. Раньше у них часто проходили шумные вечеринки. Но прошедшей ночью в квартире находились не знакомые соседям люди — две девушки, двое парней и дети.
— Они, похоже, там гуляли, и гуляли всю ночь, там ребятишки бегали, а с третьего этажа звук доносится к нам. Не дрались, ничего такого, без музыки, просто какой-то шорох, — говорит соседка.
Незадолго до пожара женщина услышала резкий металлический стук в квартире. Через какое-то время повалил дым, соседка вызвала пожарную и начала собирать вещи, чтобы выйти на улицу. Она боялась, что огонь перекинется на её балкон.
На помощь пришли прохожие
В этот момент в ее дверь позвонили трое мужчин, которые помогли спасти людей.
— К нам заходили трое мужчин, они через мою квартиру спустили веревку вниз. Говорят: «Можно у вас канат скинуть, спустить человека?» Наверное, строители шли на работу, увидели пожар. У них канат обычный. Они завязанную верёвку держали здесь, а кто-то внизу по ней спустился. Они очень быстро, профессионально завязали, я даже удивилась. От силы 2–3 минуты всё заняло, — рассказала соседка.
После этого женщина заметила на лавке у подъезда девушку в слезах, которую успокаивал парень.
— Вторую я потом уже увидела, она проходила, всё лицо было в копоти, — говорит женщина. Она слышала, как парень, который был в квартире, рассказывал о случившемся. По его словам, дети поставили что-то в микроволновку, после чего она взорвалась.
При этом, как проходила операция по спасению детей, женщина не видела.
Постоянные жильцы сгоревшей квартиры приехали уже утром, после пожара. Владелица отказалась разговаривать с журналистом НГС.
Корреспондент Алина Каур искала людей, которые помогли людям спастись из горящей квартиры, среди работников двух ближайших строек в районе. Они находятся на улице Михаила Немыткина. Там не оказалось очевидцев и тех, кто помогал на пожаре.
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