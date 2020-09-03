До пожара услышали металлический стук: что происходило в горящем доме, где детей выкидывали с третьего этажа

В Новосибирске жильцы дома на улице Мясниковой, 8 и очевидцы рассказали, что происходило в здании, где произошёл пожар сегодня утром. Во время происшествия из окна квартиры на третьем этаже выбросили двоих детей, которых прохожие поймали с помощью простыни. Оказалось, что жильцы сгоревшей квартиры разрешили пожить в квартире другим людям. Также соседи предполагают, что пожар произошёл после взрыва микроволновой печи.



«Кричала, чтобы спасли детей»

Пожар одной из первых заметила прохожая.

— Утром шла на работу и увидела пожар. Сразу позвонила в 112 и вызвала МЧС. Слышала крики девушки, она плакала и кричала, чтобы только спасли детей. На крики прибежали мужчины даже из соседнего дома. Видела, что натянули плед и пытались помочь спасти детей. Другие мужчины открывали дверь в подъезд, чтобы попасть внутрь. К сожалению, торопилась на работу и дождаться пожарных и скорой не смогла. Но и то, что я увидела, меня очень задело. Мне очень жалко было, что я никак не смогла помочь, кроме как позвонить в 112, — рассказала НГС очевидица событий Анастасия.

