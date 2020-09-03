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До пожара услышали металлический стук: что происходило в горящем доме, где детей выкидывали с третьего этажа

Одна из свидетельниц считает, что на помощь пришли строители

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Журналист НГС Алина Каур выяснила, что происходило в доме перед пожаром и во время него

Журналист НГС Алина Каур выяснила, что происходило в доме перед пожаром и во время него

В Новосибирске жильцы дома на улице Мясниковой, 8 и очевидцы рассказали, что происходило в здании, где произошёл пожар сегодня утром. Во время происшествия из окна квартиры на третьем этаже выбросили двоих детей, которых прохожие поймали с помощью простыни. Оказалось, что жильцы сгоревшей квартиры разрешили пожить в квартире другим людям. Также соседи предполагают, что пожар произошёл после взрыва микроволновой печи.

«Кричала, чтобы спасли детей»

Пожар одной из первых заметила прохожая.

— Утром шла на работу и увидела пожар. Сразу позвонила в 112 и вызвала МЧС. Слышала крики девушки, она плакала и кричала, чтобы только спасли детей. На крики прибежали мужчины даже из соседнего дома. Видела, что натянули плед и пытались помочь спасти детей. Другие мужчины открывали дверь в подъезд, чтобы попасть внутрь. К сожалению, торопилась на работу и дождаться пожарных и скорой не смогла. Но и то, что я увидела, меня очень задело. Мне очень жалко было, что я никак не смогла помочь, кроме как позвонить в 112, — рассказала НГС очевидица событий Анастасия.

После в МЧС рассказали, что на пожаре спасали не только детей, но и взрослых.

— Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о нем. Соседи растянули простыни, чтобы помочь людям из горящей квартиры эвакуироваться через окно — так были спасены двое детей трёх и четырёх лет. Кроме того, соседи, живущие на четвертом этаже, при помощи верёвки эвакуировали еще четырёх взрослых из горящей квартиры, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Фотографии со спасения детей попали сегодня в соцсети.

Детей кидали на простынь с третьего этажа

Детей кидали на простынь с третьего этажа

До пожара в доме слышали металлический стук

По словам соседки с пятого этажа, в квартире, где произошёл пожар, живёт семья из нескольких человек. Они заселились около 5–6 лет назад. Раньше у них часто проходили шумные вечеринки. Но прошедшей ночью в квартире находились не знакомые соседям люди — две девушки, двое парней и дети.

— Они, похоже, там гуляли, и гуляли всю ночь, там ребятишки бегали, а с третьего этажа звук доносится к нам. Не дрались, ничего такого, без музыки, просто какой-то шорох, — говорит соседка.

На доме остались следы копоти

На доме остались следы копоти

Незадолго до пожара женщина услышала резкий металлический стук в квартире. Через какое-то время повалил дым, соседка вызвала пожарную и начала собирать вещи, чтобы выйти на улицу. Она боялась, что огонь перекинется на её балкон.

На помощь пришли прохожие

В этот момент в ее дверь позвонили трое мужчин, которые помогли спасти людей.

— К нам заходили трое мужчин, они через мою квартиру спустили веревку вниз. Говорят: «Можно у вас канат скинуть, спустить человека?» Наверное, строители шли на работу, увидели пожар. У них канат обычный. Они завязанную верёвку держали здесь, а кто-то внизу по ней спустился. Они очень быстро, профессионально завязали, я даже удивилась. От силы 2–3 минуты всё заняло, — рассказала соседка.

Взрослым помогли спуститься с помощью каната

Взрослым помогли спуститься с помощью каната

После этого женщина заметила на лавке у подъезда девушку в слезах, которую успокаивал парень.

— Вторую я потом уже увидела, она проходила, всё лицо было в копоти, — говорит женщина. Она слышала, как парень, который был в квартире, рассказывал о случившемся. По его словам, дети поставили что-то в микроволновку, после чего она взорвалась.

При этом, как проходила операция по спасению детей, женщина не видела.

Квартиру на четвёртом этаже — над сгоревшей квартирой — опечатали. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО объяснили, что пожарные вскрывали помещение. Это было необходимо, чтобы проверить, не перекинулось ли туда возгорание

Квартиру на четвёртом этаже — над сгоревшей квартирой — опечатали. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО объяснили, что пожарные вскрывали помещение. Это было необходимо, чтобы проверить, не перекинулось ли туда возгорание

Постоянные жильцы сгоревшей квартиры приехали уже утром, после пожара. Владелица отказалась разговаривать с журналистом НГС.

Корреспондент Алина Каур искала людей, которые помогли людям спастись из горящей квартиры, среди работников двух ближайших строек в районе. Они находятся на улице Михаила Немыткина. Там не оказалось очевидцев и тех, кто помогал на пожаре.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, участвовали в спасении жильцов квартиры или сами были в ней, когда началось возгорание, то просим сообщить об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.

В середине июля крупный пожар произошёл в Первомайском районе. На месте возгорания под завалами нашли тело 19-летнего новосибирца, после этого следователи начали проверку его гибели. НГС выяснил, кем был погибший молодой человек.

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