3 сентября четверг
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 73.86
eur 87.74
Тема дняДетей кидали из окна на пожаре

Все новости

Все новости

Полиция ищет в новосибирском дендропарке медведя — сейчас туда никого не пускают

О животном сообщил один из посетителей

9 092
40Обсудить

Поделиться

Животное привиделось пенсионеру во время прогулки&nbsp;

Животное привиделось пенсионеру во время прогулки 

Из новосибирского дендропарка выгнали посетителей из-за медведя

Днем 3 сентября из новосибирского дендропарка выгнали всех гуляющих — один из посетителей заявил, что видел на территории парка медведя.

— Не пускают никого. Пенсионер пришел, гулял скандинавской ходьбой, в 50 метрах увидел медведя, пришел к нам в лесничество, сказал. Полиция приехала, — сообщили журналисту НГС в отделе лесных отношений по Новосибирскому лесничеству, который находится рядом с дендропарком.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о вызове в дендропарк.

— В полицию поступило сообщение от пенсионера о том, что в лесном массиве на территории Заельцовского района Новосибирска он видел животное, похожее на медведя. Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место. Также на месте присутствуют представители лесного хозяйства. В настоящее время информация проверяется, сообщение зарегистрировано в установленном порядке. На данный момент информацию о нахождении животного подтвердить не представляется возможным, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне этого года в лесу под Новосибирском женщину с маленьким ребенком напугал мужчина в маске медведя. Как рассказала женщина, мужчина подошел к ней сзади и зарычал. В это время она с ребенком собирала землянику в лесу. От страха женщина ударила мужчину ножом по маске, после этого он убежал.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ11
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дикая природаживотное
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!