Полиция ищет в новосибирском дендропарке медведя — сейчас туда никого не пускают

Из новосибирского дендропарка выгнали посетителей из-за медведя
Днем 3 сентября из новосибирского дендропарка выгнали всех гуляющих — один из посетителей заявил, что видел на территории парка медведя.
— Не пускают никого. Пенсионер пришел, гулял скандинавской ходьбой, в 50 метрах увидел медведя, пришел к нам в лесничество, сказал. Полиция приехала, — сообщили журналисту НГС в отделе лесных отношений по Новосибирскому лесничеству, который находится рядом с дендропарком.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о вызове в дендропарк.
— В полицию поступило сообщение от пенсионера о том, что в лесном массиве на территории Заельцовского района Новосибирска он видел животное, похожее на медведя. Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место. Также на месте присутствуют представители лесного хозяйства. В настоящее время информация проверяется, сообщение зарегистрировано в установленном порядке. На данный момент информацию о нахождении животного подтвердить не представляется возможным, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В июне этого года в лесу под Новосибирском женщину с маленьким ребенком напугал мужчина в маске медведя. Как рассказала женщина, мужчина подошел к ней сзади и зарычал. В это время она с ребенком собирала землянику в лесу. От страха женщина ударила мужчину ножом по маске, после этого он убежал.