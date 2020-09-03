Полиция ищет в новосибирском дендропарке медведя — сейчас туда никого не пускают

Днем 3 сентября из новосибирского дендропарка выгнали всех гуляющих — один из посетителей заявил, что видел на территории парка медведя.



— Не пускают никого. Пенсионер пришел, гулял скандинавской ходьбой, в 50 метрах увидел медведя, пришел к нам в лесничество, сказал. Полиция приехала, — сообщили журналисту НГС в отделе лесных отношений по Новосибирскому лесничеству, который находится рядом с дендропарком.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о вызове в дендропарк.