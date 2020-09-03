Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП, в результате которого погиб человек, признал свою вину, сообщает РИА «Новости».



— У меня заявление. Признаю свою вину, — сказал Ефремов в суде.



Сегодня в суде Москвы начались прения сторон по делу актера Михаила Ефремова. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В ходе прений прокурор заявил, что «вина актера Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана».

Ранее сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова потребовал приговорить Ефремова к восьми годам лишения свободы. Сам же актер, хотя и извинялся перед родственниками погибшего, до последнего вину не признавал, ссылаясь на то, что не помнит момент аварии и ближайшие события после нее.