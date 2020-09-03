Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП, в результате которого погиб человек, признал свою вину, сообщает РИА «Новости».
— У меня заявление. Признаю свою вину, — сказал Ефремов в суде.
Сегодня в суде Москвы начались прения сторон по делу актера Михаила Ефремова. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В ходе прений прокурор заявил, что «вина актера Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана».
Ранее сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова потребовал приговорить Ефремова к восьми годам лишения свободы. Сам же актер, хотя и извинялся перед родственниками погибшего, до последнего вину не признавал, ссылаясь на то, что не помнит момент аварии и ближайшие события после нее.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Защита актера настаивает на версии, что Ефремова вообще не было за рулем, а записи, которые сразу же появились в интернете, — не что иное, как монтаж.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
В начале недели Михаил Ефремов впервые дал показания в суде.
— Из всех телевизоров, радио говорили, что это сделал я. И видно, что я говорю: «Я виноват». Хотя на самом деле я говорил: «Я не виноват». Там «не» вырезано. Журналисты всё исказили — я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии — с монтажом, там вырезано 10–15 секунд. Тут моя вина есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу, — заявил актер.