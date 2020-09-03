Карасук и Куйбышев победили в конкурсе комфортной городской среды — смотрим, на что они получат деньги

Два проекта из Новосибирской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Всего федеральная комиссия конкурса отобрала 160 лучших проектов, в их числе оказались новосибирские малые города — Карасук и Куйбышев.



Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства, максимальный размер предоставляемой федеральной субсидии каждому городу составит 70 млн рублей. Ожидается, что проекты будут реализованы в 2021–2022 годах.



Куйбышев победил с проектом «Сквер "Городская площадь"», который предполагает «раскрытие купеческой истории города». Планируется, что в сквере установят малые архитектурные формы и перголы для вьющихся растений, установят сцену и теневые навесы.