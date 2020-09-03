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Карасук и Куйбышев победили в конкурсе комфортной городской среды — смотрим, на что они получат деньги

Городам выделят по 70 миллионов рублей на благоустройство

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Один из победивших проектов — оздоровительный комплекс в Карасуке

Один из победивших проектов — оздоровительный комплекс в Карасуке

Два проекта из Новосибирской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Всего федеральная комиссия конкурса отобрала 160 лучших проектов, в их числе оказались новосибирские малые города — Карасук и Куйбышев.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства, максимальный размер предоставляемой федеральной субсидии каждому городу составит 70 млн рублей. Ожидается, что проекты будут реализованы в 2021–2022 годах.

Куйбышев победил с проектом «Сквер "Городская площадь"», который предполагает «раскрытие купеческой истории города». Планируется, что в сквере установят малые архитектурные формы и перголы для вьющихся растений, установят сцену и теневые навесы.

Так будет выглядеть сквер в Куйбышеве

Так будет выглядеть сквер в Куйбышеве

В Карасуке авторы проекта предложили организовать оздоровительный многофункциональный природный комплекс «Савка» — по имени редкой птицы, которая обитает на территории района. Комплекс разместится на озере Банное, здесь же появятся площадка для мероприятий, пирс с судомодельной и спортивной зонами и площадка для наблюдения за утками, будет благоустроена площадь перед Домом культуры.

Авторы проекта вдохновились редкой птицей савкой, которая обитает в Карасукском районе

Авторы проекта вдохновились редкой птицей савкой, которая обитает в Карасукском районе

Кроме городов Новосибирской области, победителями в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» также стали проекты прибрежного парка на берегу озера Байкал в Северобайкальске, развития Тайшетского городского парка в Иркутской области, набережной реки Черной в Азнакаево, зелёного кампуса в Родниках (Ивановская область) и другие.

Как отметил вице-губернатор, Новосибирская область не первый год входит в число победителей конкурса. В 2020 году в число лучших вошёл проект благоустройства общественного пространства по улице Переездный переулок в Купино, а два года назад — проект благоустройства зоны отдыха с набережной в Тогучине.

Ранее Искитим стал лидером благоустройства в Новосибирской области по итогам 2019 года. Этот город лучше всего благоустраивали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». НГС узнал в администрации Новосибирской области, что именно позволило Искитиму стать лучшим и обогнать областной центр.

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благоустройствогородская средаконкурс
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