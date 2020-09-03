Россия открыла авиасообщение еще с тремя странами

Кроме того, в российском правительстве приняли решение до четырех рейсов в неделю увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До сих пор авиакомпании выполняли полеты один раз в неделю.



Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа. Первыми для полетов открылись Великобритания, Турция и Танзания, позже к ним присоединилась Швейцария. Также открыта граница России и Абхазии.



Мы рассказывали, что в этих странах с коронавирусом и нужна ли справка.



Улететь из России пока можно только из шести городов. Для прямых международных рейсов открыты Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.

