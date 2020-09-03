В центре Новосибирска появится ещё один ресторанный дворик — публикуем снимки из тайного места

На Красном проспекте Новосибирска откроется ресторанный дворик
В Новосибирске в здании бывших гаражей за историческими домами Сурикова и Молчанова на Красном проспекте откроется не меньше четырех новых заведений. Это будет означать появление ещё одного «ресторанного дворика».
Здание на Красном проспекте, 22 построено ещё в начале 20-го века. В советское время здесь работала типография, а в начале прошлого десятилетия эти дома были превращены в ресторанно-торговый комплекс под условным названием «Красный дом».
Задворки «Красного дома» рестораторы начали осваивать ещё несколько лет назад. Первым здесь заработал бар без вывески Nobody Knows I suppose (попасть сюда можно до сих пор только по звонку). В прошлом году здесь начал работать винный бар «Нос в бокале». Этим летом там на крыше открылся бар Friends Above, попасть в него можно по железной лестнице, расположенной во дворе. Кроме того, здесь же, во дворе находится летняя площадка бара-пивоварни Jonathan.
До сих пор для случайного прохожего это пространство выглядело обычными задворками, каких немало в центре. Всё измениться здесь должно после того, как к уже имеющимся заведениям добавится целый пул новых, которые заполнят оставшееся пространство. Это порядка 700 квадратных метров — раньше здесь располагались гараж и подсобные помещения типографии. Весь комплекс так и будет называться — «Типография».
Самым крупным арендатором выступит группа «Йо-хо-хо» (пивоварня и одноименные бары), которая откроет здесь сразу пять заведений и небольшую концертную площадку. Как рассказал совладелец «Йо-хо-хо» Иван Свинаренко, в «Типографии» будут работать фирменный бар пивоварни (в отличие от существующих заведений, там будет только собственное пиво), бар дистиллятов Moonshine (первое заведение начало работать в прошлом году в районе метро «Студенческая»), винный бар Not a Crime, точка общепита с уличной едой и пиццерия Camorra pizza (по франшизе компании AF Brew).
У каждого из заведений будет небольшая собственная зона, однако основная часть посадочных мест будет расположена в общем зале, который будет сделан в стилистике будапештских «руинных пабов». Ruins pub — специфическое венгерское явление, это бары, открытые на задворках старых, иногда находящихся в не лучшем состоянии зданий. Здесь же будет установлена сцена и будут проходить выступления музыкантов.
Кроме «Йо-хо-хо» в здании будет ещё несколько арендаторов, однако не все пока готовы говорить о будущих проектах. Известно пока только, что здесь собирается открыть некую новую версию своего проекта «Барбара ждет» руководитель пивоварни и одноименных пивных ресторанов GUSI Сергей Цуркан. Первая «Барбара» работала на площади Маркса, но после снятия запретов на работу ресторанов уже не открылась.
Игорь Свинаренко говорит, что его компания планирует запустить свои проекты уже к концу сентября.
— Хотелось бы успеть к «Октоберфесту». Если, конечно, нам разрешат его провести.
Это будет уже четвертое ресторанно-барное пространство во дворах в городе. Первый опыт такого рода предпринял ещё в 2013 году ресторатор Илья Жданов, превративший одноэтажный кирпичный склад во дворе здания бывшего научно-исследовательского института на Советской в бар с лапшой, коктейлями и летними шумными тусовками. В 2018 году эту эстафету перехватил владелец сети «Шульц» Григорий Морозов, открывший здесь бар Fry.
Первый ресторанный дворик (точнее, сразу два дворика) с разными заведениями разных владельцев сложился постепенно на Коммунистической, 43 и 54, здесь работают сейчас в общей сложности девять заведений, последнее по счёту открылось в августе.
А самый крупный проект такого рода возник в прошлом году во дворе гостиницы «Центральная». В этом году из-за введенных ограничений это место превратилось в самый популярный городской фуд-корт под открытым небом. Сейчас здесь также открываются новые заведения. Владельцы переоборудовали техническое здание, и за последние несколько месяцев здесь уже заработали в общей сложности семь новых точек, включая, например, первую в городе сидрерию.
Обилие баров в одном здании, которое предполагается в «Типографии», заставляет вспомнить другой крупный проект, который так и не начал пока работать — Blablabar. Это комплекс из почти 40 баров, который занял весь четвертый этаж офисного комплекса «СитиЦентр». Дата его открытия неоднократно переносилась (изначально был конец ноября 2019 года). Сейчас там идут последние отделочные работы.