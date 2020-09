В центре Новосибирска появится ещё один ресторанный дворик — публикуем снимки из тайного места

Задворки «Красного дома» рестораторы начали осваивать ещё несколько лет назад. Первым здесь заработал бар без вывески Nobody Knows I suppose (попасть сюда можно до сих пор только по звонку). В прошлом году здесь начал работать винный бар «Нос в бокале». Этим летом там на крыше открылся бар Friends Above, попасть в него можно по железной лестнице, расположенной во дворе. Кроме того, здесь же, во дворе находится летняя площадка бара-пивоварни Jonathan.