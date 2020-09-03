В центре Новосибирска появится ещё один ресторанный дворик — публикуем снимки из тайного места

Кроме «Йо-хо-хо» в здании будет ещё несколько арендаторов, однако не все пока готовы говорить о будущих проектах. Известно пока только, что здесь собирается открыть некую новую версию своего проекта «Барбара ждет» руководитель пивоварни и одноименных пивных ресторанов GUSI Сергей Цуркан. Первая «Барбара» работала на площади Маркса, но после снятия запретов на работу ресторанов уже не открылась.



Игорь Свинаренко говорит, что его компания планирует запустить свои проекты уже к концу сентября.

— Хотелось бы успеть к «Октоберфесту». Если, конечно, нам разрешат его провести.

Это будет уже четвертое ресторанно-барное пространство во дворах в городе. Первый опыт такого рода предпринял ещё в 2013 году ресторатор Илья Жданов, превративший одноэтажный кирпичный склад во дворе здания бывшего научно-исследовательского института на Советской в бар с лапшой, коктейлями и летними шумными тусовками. В 2018 году эту эстафету перехватил владелец сети «Шульц» Григорий Морозов, открывший здесь бар Fry.