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Фура въехала в здание на Фабричной — очевидцы сняли последствия на видео

Перед происшествием грузовой автомобиль попал в аварию с кроссовером

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Обстоятельства аварии выясняются&nbsp;

Обстоятельства аварии выясняются 

Днем 3 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с фурой — после этого грузовик съехал с дороги и въехал в крыльцо здания на Фабричной, 19а.

— Экипаж выехал, пострадавших нет, обстоятельства будут уточняться, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Последствия аварии попали на видео очевидцев.

Видео: АСТ-54

Если вы стали свидетелем аварии или ваш видеорегистратор запечатлел её момент, напишите в редакцию по номеру +7 923 157-00-00 через WhatsApp или Telegram или на почту news@ngs.ru.

Днем 2 июня в Мочище водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в жилой дом. А сегодня с утра НГС рассказывал про аварию на Октябрьском мосту — там водителя зажало в автомобиле.

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ДТПавария
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