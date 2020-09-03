Фура въехала в здание на Фабричной — очевидцы сняли последствия на видео

Днем 3 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с фурой — после этого грузовик съехал с дороги и въехал в крыльцо здания на
— Экипаж выехал, пострадавших нет, обстоятельства будут уточняться, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Последствия аварии попали на видео очевидцев.
Видео: АСТ-54
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