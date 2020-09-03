Появились снимки со спасением из горящей квартиры на Родниках: детей скидывали с третьего этажа

Во время пожара, который произошёл утром на Родниках в Новосибирске, из окна горящей квартиры выбрасывали двоих детей.



Фотографии с места происшествия появились в сообществе rodniki_54 в Instagram. На них видно, что из окна задымлённой квартиры по очереди выбрасывают двоих детей. Под окном семь мужчин растянули простыню, чтобы их поймать.