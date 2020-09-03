Появились снимки со спасением из горящей квартиры на Родниках: детей скидывали с третьего этажа

Во время пожара, который произошёл утром на Родниках в Новосибирске, из окна горящей квартиры выбрасывали двоих детей.
Фотографии с места происшествия появились в сообществе rodniki_54 в Instagram. На них видно, что из окна задымлённой квартиры по очереди выбрасывают двоих детей. Под окном семь мужчин растянули простыню, чтобы их поймать.
— Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о нем. Соседи растянули простыни, чтобы помочь людям горящей квартиры эвакуироваться через окно — так были спасены двое детей трёх и четырёх лет. Кроме того, соседи, живущие на четвертом этаже, при помощи верёвки эвакуировали еще четырёх взрослых из горящей квартиры, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Женщину и двоих детей госпитализировали, они отравились продуктами горения.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, участвовали в спасении жильцов квартиры или сами были в ней, когда началось возгорание, то просим сообщить об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.
В декабре, во время пожара в Ленинском районе, медицинская помощь потребовалась сразу двоим пострадавшим. Одного из них передали скорой в крайне тяжёлом состоянии.