15 классных мест для прогулок в Академгородке: вам обязательно нужно их посетить (раскрываем даже секретные)

Если во время пандемии коронавируса страшно ехать в другую страну, можно путешествовать по своему городу. Новосибирску в этом плане повезло — у нас есть свой Академгородок. Он даже немного отдален, чтобы вам точно показалось, что вы в путешествии, и там есть свой лес, море и особая атмосфера. Осень в Академгородке — особенно красивое время, когда лес окрашивается в яркие цвета. Журналист НГС Алина Каур подготовила для вас путеводитель по городку, где собрала секретные места (о некоторых вы и не слышали).
Внутренний дворик НГУ
Адрес: Пирогова, 1
Прогулку по Академгородку можно начать от нового корпуса НГУ: внутренний дворик напоминает кампус Стенфорда и Гарварда. Пока зелёная трава, на лужайке можно организовать пикник. Обязательно сделайте фотографию на фоне университета.
Здесь же, во внутреннем дворике, стоят электрические самокаты. Для того чтобы ими воспользоваться, нужно установить приложение.
Летний сад у старого корпуса НГУ
Адрес: ул. Пирогова, 2
Рядом с новым корпусом НГУ располагается старый корпус университета. Здесь есть секретная локация — летний сад, который расположен вдоль здания. Это отличное место, чтобы окунуться в студенческую атмосферу.
Памятник шпаргалке
Адрес: ул. Пирогова, 2
Рядом с университетом есть оригинальные арт-объекты. Например, памятник шпаргалке. Интересно, что однажды вопрос, связанный с этой скамейкой, прозвучал в телевизионной игре «Что? Где? Когда?».
— Вопрос из Новосибирска звучал так: «Как скульпторы назвали скамейку, установленную возле Новосибирского государственного университета»? В то время на экране была показана сама скамейка, и знатоки дали правильный ответ — шпаргалка, — сообщается на сайте университета.
Памятник шпаргалке у главного входа университета появился в 2013 году в рамках проекта «Арт-лавочки Академгородка». А текст шпаргалки универсальный: здесь соседствуют и формулы для математиков, физиков и химиков, и даты известных битв для историков, и статья из Уголовного кодекса РФ о даче взятки для юристов.
Морской проспект — главная улица Академгородка, проложенная в 1957 году. Здесь можно прогуляться, рассматривая яркие четырёхэтажные дома. Сейчас, осенью, когда начнут желтеть деревья, главный проспект Академгородка будет выглядеть ещё красивее.
Кстати, одна из самых распространенных легенд рассказывает, что Морской проспект спланирован так, чтобы при ядерном ударе радиоактивная пыль после взрыва выдувалась ветром с проспекта, как в аэродинамической трубе.
Если пойти вниз по Морскому проспекту, то можно дойти до Обского моря и центрального пляжа Академгородка — здесь можно полюбоваться на осеннюю холодеющую воду, прогуляться по лесу. За это лето центральный пляж облагородили неравнодушные академовцы. Поэтому здесь появилась дисколестница, сверкающая на солнце, а также качели, как на Бали. Если за лето не успели там побывать, то обязательно сходите.
Пруд с утками
Адрес: пересечение ул. Золотодолинская и ул. Мальцева
Следующее место — пруд с утками. Услышать их можно издалека. А ещё пернатые совершенно не боятся людей, поэтому ходят прямо под ногами. Птицы появились на пруду, расчищенном и обустроенном местными общественниками и спонсорами в 2014 году.
Лесные кварталы с коттеджами академиков
Адрес: ул. Мальцева, 2, 4, 6
Вокруг пруда стоят дома академиков. Можно блуждать по уютным улочкам и дышать лесным воздухом! Некоторым эти домики кажутся сказочными. Поэтому обязательно там погуляйте и оцените.
Центральный сибирский ботанический сад
Адрес: Золотодолинская, 101
Отдельный день можно выделить для прогулки по ботаническому саду. В парке множество аллей и необычных деревьев — здесь можно устроить фотосессию и пригласить на романтическую прогулку любимого человека. Представьте, как там будет красиво, когда начнут желтеть листья!
Чтобы дойти до ботанического сада, нужно идти по ул. Золотодолинской, потом спуститься направо вниз до оврага. Пройти под трубопроводом и подняться вверх по тропинке на территорию Центрального сибирского ботанического сада.
Технопарк
Адрес: ул. Николаева, 12
В другой стороне от Ботанического сада располагается Технопарк. Интереснее посмотреть на здание ночью, когда включается подсветка. Если хотите погулять вокруг Технопарка, то выходите на остановке ВЦ (Вычислительный центр).
«МРТ технологии»
Адрес: Институтская, 3а, к. 1
Здесь же, недалеко от Технопарка, на улице Институтской есть другое замечательное место — здесь можно встретить кроликов. Они уже не первый год живут на территории Международного томографического центра.
Памятник лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК
Адрес: Академика Лаврентьева проспект, 10/2, к. 7
Ещё один занимательный арт-объект — мышь, вяжущая нить ДНК.
Памятник установили возле Института цитологии и генетики СО РАН летом 2013 года. По задумке художника Андрея Харкевича, памятник объединил в себе сразу два образа — образ лабораторной мыши и образ ученого.
Где поесть в Академгородке
Кофейня Teahupoo Coffee
Адрес: ул. Ильича, 10
Рядом с НГУ есть несколько примечательных заведений, которые вы не найдете нигде кроме как в Академегородке. Во-первых, это сёрферская кофейня — Teahupoo.
— Мы назвали наш кофейный уголок в честь деревушки на побережье острова Таити. Тиахупу — место, куда мечтают попасть все сёрферы, — так объясняют название владельцы кофейни.
Здесь есть очень сытные завтраки и десерты. А ещё огромная волна на стене и множество книг и журналов про океан. Не знаю, как вы, но я здесь всегда ощущаю, что оказываюсь на побережье океана, слышу шум волн и запах морской воды.
Средний чек: 400 рублей.
Бургерная Spot and Choo’s
Адрес: ул. Ильича, 10
Рядом с этой кофейней есть классная бургерная — Spot and Choo’s. У ребят принято очень неформально общаться, поэтому знакомство с гостями сотрудники начинают сразу с «Привет! Что будешь брать?!». Вегетарианский бургер или фирменный — можно выбрать на своё усмотрение. Но предупреждаю, будет очень сытно.
Средний чек: 400 рублей.
Ресторанчик Sparks Home Kitchen
Адрес: ул. Ильича, 8
Само заведение выглядит очень симпатично со стороны: неоновая вывеска и гирлянда! У ребят очень аутентичная атмосфера и меню с необычными блюдами, которые вы вряд ли пробовали где-либо ещё: жареные подосиновики, паста паппарделле и десерт браги бра с карамельным мороженым. Если соберётесь заглянуть к ним на выходных, то лучше забронируйте столик заранее. Также у ребят вкусные напитки навынос, которые можно взять, чтобы не замёрзнуть во время прогулки.
Средний чек: 500 рублей.
Как добраться до Академгородка
Академгородок находится в 30–40 минутах езды от центра города. Есть несколько способов, чтобы добраться до него. Во-первых, доехать можно на такси — поездка из центра обойдется в 350–500 рублей. Во-вторых, на общественном транспорте.
Автобусы: 8 (от остановки метро «Речной вокзал»). Проезд:
Маршрутные такси: 35 (от остановки метро «Речной вокзал»). Проезд: 50 рублей.
Электропоезд: от станции «Новосибирск-Главный» до станции «Обское море», далее пешком 2 км. Проезд: 58 рублей.
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