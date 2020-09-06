15 классных мест для прогулок в Академгородке: вам обязательно нужно их посетить (раскрываем даже секретные)

Памятник шпаргалке

Адрес: ул. Пирогова, 2

Рядом с университетом есть оригинальные арт-объекты. Например, памятник шпаргалке. Интересно, что однажды вопрос, связанный с этой скамейкой, прозвучал в телевизионной игре «Что? Где? Когда?».



— Вопрос из Новосибирска звучал так: «Как скульпторы назвали скамейку, установленную возле Новосибирского государственного университета»? В то время на экране была показана сама скамейка, и знатоки дали правильный ответ — шпаргалка, — сообщается на сайте университета.