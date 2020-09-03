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Из Железнодорожного суда в Новосибирске эвакуировали людей — поступило сообщение о минировании

На месте работают специальные службы

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Людей вывели на улицу&nbsp;

Людей вывели на улицу 

Неизвестный сообщил о минировании в одном из судов Новосибирска

Утром в четверг, 3 сентября, из Железнодорожного суда Новосибирска эвакуировали людей — поступило сообщение о минировании здания.

Об этом в редакцию сообщила читательница НГС Виктория:

— Железнодорожный суд закрыт, поступило сообщение о минировании, на месте работают спецслужбы, здание оцеплено, — написала девушка и прислала фотографию крыльца суда.

Сообщение о минировании поступило на пульт дежурного 112 в 10:26. Неизвестный сообщил дежурному о том, что здание заминировано. Сейчас на месте работают все службы.

Вам что-то известно об этом инциденте? Вы стали очевидцем эвакуации это или другого зданий? Можете рассказать НГС важные детали? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер +7 923 157–00–00 (в любой из мессенджеров) или на почту редакции news@ngs.ru.

Две недели назад, так же в четверг, в городе прошла волна «минирований». До этого похожие сообщения приходили в учреждения города 13 августа — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человек. Сообщения оказались ложными.

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минированиеэвакуациясуд
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