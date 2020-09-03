Из Железнодорожного суда в Новосибирске эвакуировали людей — поступило сообщение о минировании

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Две недели назад, так же в четверг, в городе прошла волна «минирований». До этого похожие сообщения приходили в учреждения города 13 августа — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человек. Сообщения оказались ложными.